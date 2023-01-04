大麻合法化製品包裝似糖果　美國兒童誤食中毒案飆升15倍

美國研究發現，因愈來愈多州開放使用娛樂用大麻關係，近年意外攝入可食用大麻製品的兒童人數飆升了近15倍。



美國醫學期刊《小兒科》（Pediatrics）發表研究報告指出，在2017年誤食可用大麻製品的5歲以下兒童人數僅略高於200例，到了2021年則超過3050例，大增近15倍。

單是2020年，因兒童意外誤食大麻製品造成中毒的案例，已佔全年所有已知中毒案例的40%。報告指美國愈來愈多州開放使用娛樂用大麻，是導致中毒案件急增的直接原因。

這些可食用大麻製品通常以糖果、巧克力或餅乾等形式販售，外觀吸引兒童。儘管包裝上印有警告標籤，但字樣太細且很多兒童根本不明白所以，因而當成糖果吃下肚。

這些製品的大麻成份對成年人可能無害，但兒童體重輕得多，一粒「糖果」的劑量足以超標，且兒童往往不只吃一粒，導致中毒頻生。

大麻中毒會導致中樞神經的抑制和傷害，臨床中毒表現包括意識障礙、觸覺錯亂、心跳異常加速，並可導致嘔吐、昏迷等。5年的研究期間7000多個案例雖然未有造成死亡，但仍有8%需送入深切治療搶救，15%的兒童需要留醫。

鑑於中毒案件絕大部分發生在家中，研究人員呼籲家長應把大麻製品鎖在兒童不能觸及的地方，同時呼籲業界應停用糖果包裝，並設計成兒童不容易打開的包裝，並貼上明確警告標籤等。