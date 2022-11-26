印警失200公斤大麻稱被老鼠吃掉　法官信納：老鼠很小又不怕警察

不少國家面對鼠患，損失大量糧食和財物，令人十分頭痛。印度北方邦一間警察局近日亦成為受害者，局方聲稱儲存在倉庫的200公斤大麻因被老鼠吃光，而不能提交呈堂證物。法庭亦接受其解釋，認為老鼠確實難以防範。



英國傳媒報道，印度北方邦警方近日從不法份子手中充公了數百公斤大麻，存放在警方的倉庫，準備用以呈堂證物。可是，警方最終未能向北方邦城市馬圖拉（Mathura）的法院呈交證物，原因是整批200公斤大麻都被老鼠吃光。

法庭文件則顯示，主理案件的法官也信納警方的解釋，稱「老鼠很小，又不怕警察」，又引述馬圖拉其他警局也曾被老鼠吃掉500公斤大麻，認為警察根本沒專業技能對付老鼠，促請相關部門採取措施防範鼠患。

事件亦爆出「羅生門」。馬圖拉一名高級警官事後透露，部份失去的大麻其實是因大雨破壞，而非老鼠，令內情變得耐人尋味。

老鼠在印度可謂「罪大滔天」的生物。2018年，阿薩姆邦一間銀行儲存的120萬盧比現金被破壞，警方解釋那些紙幣都被老鼠吃光。另在2017年，比哈爾邦一批被充公的酒亦不翼而飛，警方同指是老鼠的「傑作」。