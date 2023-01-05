XBB.1.5︱已成美國主流病毒株，卻未如內地恐「大便失禁」？

新型冠狀病毒感染（COVID-19，前稱新型冠狀病毒肺炎）疫情在全球繼續蔓延，最新被形容為超級變種 （Super variant）的XBB.1.5變異病毒株，不僅逐漸成為美國的主流病毒株，還在中國、印度、澳洲等全球至少74國錄得個案。近日，內地網民瘋傳此一變種在感染後會無意識地腹瀉，呼籲民眾囤點紙尿片；連專治療兒童和成人腹瀉的蒙脫石散沖劑在各大網絡購藥平台全線售罄。



美國人也在搶尿片、止屙藥？

雖然XBB.1.5變異病毒株已逐漸成為美國的主流病毒株，惟當地並沒有如內地般瘋傳腹瀉的情況，也沒有出現搶購尿片、止屙藥的情況。

據芝加哥公共衛生專員Allison Arwady表示，感染新冠的症狀並沒有隨着該新變異株的出現而改變。但她重申假如人們沒有接種最新的疫苗，仍然有可能出現嚴重的症狀。

美國疾病管制及預防中心（CDC）的資料，新冠症狀目前的主要症狀，包括有發燒或發冷、咳嗽、呼吸急促或呼吸困難、疲勞、肌肉或身體疼痛、頭痛、新的味覺或嗅覺喪失、咽喉痛、充血或流鼻涕、噁心或嘔吐、腹瀉。至於內地瘋傳的所謂「無意識地腹瀉」，則未見有所提及。

美國未有出現搶購止屙藥和尿片的情況。(微博圖片)

腹瀉是新冠常見症狀之一

據美國衛生系統，估計有20%的新冠患者在感染冠狀病毒後不久可能會出現腹瀉。不過，此一症狀在其他的變種如BF.7也有出現，並非XBB.1.5特有。BF.7於10月4日在中國內蒙古自治區首度驗出，與親代毒株相比，擁有更強的免疫逃脫能力，而Omicron系譜早就以免疫逃脫特質而惡名昭彰。

其症狀大部分與Omicron其他的變異株類似，包括顫抖、頭痛、胸痛、嗅覺改變、咳嗽、喪失聽力等，但也要注意其他新冠的症狀，如疲勞、流鼻水、腹部疼痛、腹瀉、喉嚨痛、流鼻水等。

中國疾控中心最新表示，目前內地流行的新冠病毒絕對優勢毒株是BA.5.2和BF.7。中心表示，近3個月以來，內地監測到BF.7、BQ.1、XBB傳入，但BQ.1和XBB尚未形成優勢傳播，而在短期內由XBB系列變異株包括XBB.1.5，引發大規模流行的可能性低。

William Greenough教授建議，腹瀉嚴重可以使用口服補液。

恐大便失禁？ 專家的建議是…

腹瀉雖然是新冠病毒其中一個主要症狀，但真的需要搶尿片、止屙藥嗎？

根據John Hopkins Medicine的說法，腹瀉是其中一種「潛在危險症狀」，並指免疫系統受損的人，比如那些從新冠病毒中康復過來的人，最有可能出現腹瀉和其他胃腸道症狀，包括嘔吐和噁心。

美國有醫生指出，如果不及時治療腹瀉的話有可能很危險，尤其是對兒童而言，建議他們使用適當的口服補液（oral hydration），如含有鈉、鉀、葡萄糖、澱粉、檸檬酸鹽和碳酸氫鹽的口服電解水產品。

約翰霍普金斯大學醫學院傳染病專家和醫學名譽教授 William Greenough表示：「對於兒童和成人，重要的是要在病情惡化之前監測腹瀉引起的脫水情況，在症狀出現後24小時內開始口服補液可以挽救生命。」