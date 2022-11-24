亞馬遜計劃每年投資10億美元拍戲院電影

雖然現在不少人認為電影院的市場是個「日落西山」的行業，但電子商務巨頭亞馬遜（Amazon）卻計劃每年花費超過10億美元巨額，專門製作電影在電影院上映，成為流媒體公司當中對電影院作出最大承諾的公司。



根據彭博社報道，熟悉亞馬遜計劃的人士透露，雖然亞馬遜仍在梳理戰略，但已大略定下要在每年製作12到15部在院線上映的電影。亞馬遜會在明年開始在電影院上映少部電影，然後逐年增加電影的產量。在業務穩定後，亞馬遜發行的電影數量預料會與派拉蒙影業（Paramount Pictures）等主要製片廠不相上下。

在這些年裏，流媒體嚴重打擊到傳統電影院的業務。流媒體避開了電影院必須放映大部分原創電影、發行時間較短，屏幕較少等問題。尤其是網飛（Netflix Inc），它每個星期更是為旗下的家庭觀眾新增超過一部電影，讓連鎖電影院的業務雪上加霜。

例如：網飛於星期三（11月23日）在影院上映了《荒野行動》的續集（Glass Onion: A Knives Out Mystery）。上映時間僅是短短的一個星期。之後，網飛的觀眾就可以在流媒體觀看這部電影了。

儘管亞馬遜現在還在削減成本的階段，在今年3月間以85億美元收購米高梅（MGM）之後，亞馬遜已經開始加大對原創電影的投資了。該公司創始人貝索斯（Jeff Bezos）也一直在推動發展他的荷里活工作室和發布更多商業影片。最近的電視連續劇《魔戒》（The Lord of the Rings TV series），以及克里斯普拉特（Chris Pratt）主演的節目《終端列表》（Terminal List）就是很好的例子。

美國電影院一般都歡迎亞馬遜的這項投資計劃。最大的連鎖電影院AMC Entertainment Holdings的股價因為這個消息，在隔夜（星期三）上漲了7.9%，閉市報7.90美元。Cinemark Holdings也上漲7.6%，閉市報13.20美元。亞馬遜股價在隔夜則起0.93美元或1.00%，收市報94.13美元。

本文獲《聯合早報》授權轉載

