小馬可斯結束訪華返國　稱菲律賓擬奉行獨立外交政策

路透社5日引述菲律賓總統小馬可斯（Ferdinand Romualdez Marcos Jr.，又譯作馬科斯）稱，他對中國國家主席習近平說，他的政府有意尋求奉行獨立的外交政策。



他在返抵菲律賓時說：「我向習主席強調了我的政府打算如何奉行獨立的外交政策，我們非常願意在尋求地區和平與兩國國家利益的過程中盡可能進行合作。」

他說，加強中菲關係，將有助為解決問題奠下基礎。

小馬可斯稱，在能源合作訪面，中菲同意就油氣開發恢復討論。

在1月5日舉行的中國外交部例行記者會上，有記者提問，菲律賓總統剛剛結束對中國的國事訪問，這兩天無論是中菲兩國還是說地區和國際媒體都對這期訪問關注度很高，請問，中方對此有何評價？

對此，中國外交部發言人毛寧回應稱，這是媒體的熱度，體現了大家對中菲關係的關心和重視。這次訪問是小馬可斯總統就任後對中國的首訪，中國也是他在東盟之外正式訪問的首個國家，同時這也是2023年伊始中方接待的首位外國領導人，雙方對訪問的重視程度由此可見一斑。

昨天習近平主席同小馬可斯總統舉行會談，進行了長時間深入的溝通，就中菲關係未來發展達成新的共識，作出戰略指引。李克強總理、栗戰書委員長分別會見了小馬可斯總統，雙方還發表了內容豐富的聯合聲明，雙方一致認為要傳承傳統友誼，兩國元首高度評價中菲友好交往史，特別是中國老一輩領導人同小馬可斯總統父親共同推動中菲建交的歷史佳話。

小馬可斯總統表示，他的家族同中國有着深厚情緣，他也曾親身參與中菲建交歷史，將肩負起繼續推動兩國傳統友誼的重要責任，視中國為菲律賓最強勁的合作夥伴，認為沒有什麼能夠阻擋菲中友誼的延續和發展。

雙方一致認為要提升友好關係，兩國元首同意要共同開啟中菲全面戰略合作關係的新篇章，做互幫互助的好鄰居，相知相近的好親戚，合作共贏的好夥伴，推動雙邊關係提檔加速再創新高。可以說此訪是兩國友好關係的又一個里程碑，為未來一個時期雙邊關係的發展框定了方向，奠定了基礎。

雙方一致認為要拓展務實合作，特別是要深化中方「一帶一路」倡議，同菲律賓「多建好建」規劃的對接，做大做強農業、基建、能源、人文四大重點領域的合作，助力兩國各自現代化建設，給兩國人民帶來更多福祉。雙方還續簽了共建「一帶一路」合作諒解備忘錄，簽署了農業、基建、電子商務、融資、海關、旅遊等10餘項合作文件。

雙方一致認為要增進戰略互信，兩國元首重申，繼續通過友好協商妥善處理海上問題，宣布重啟油氣共同開發談判。兩國外交部還建立了涉海熱線機制，雙方還就重大國際地區問題進行戰略溝通，一致同意要聚焦合作和發展，共同維護地區和平穩定，維護真正的多邊主義，維護發展中國家的共同利益。

可以說小馬可斯總統此訪是今年中菲關係的開門紅，將為新時期中菲關係發展帶來重大利好。中方願同菲方一道以兩國元首共識為遵循，續寫千年友好，擴大互利共贏，深化戰略互信，推動中菲關係不斷走深走實行穩致遠，為兩國發展提供支撐，為地區和平穩定貢獻正能量。