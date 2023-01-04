「重奪」美國眾議院？　民主黨可笑看共和黨內鬥風雲

1月3日，新一屆美國眾議院第一天開會，程序上第一件事就是要選出下任議長，以接替民主黨佩洛西（Nancy Pelosi）的角色。由於共和黨在中期選舉奪得222個眾議院議席，輕微越過218席的多數門檻，理論上眾議院第一天開會將能平安無事地選出眾議院共和黨議長候選人麥卡錫（Kevin McCarthy），順利地散會放假，跟同一天的參議院開會一般。而事實上，麥卡錫本人已提前進駐眾議院的議長辦公室。

然而，在眾議院大會接連3輪投票之中，麥卡錫也依然未能得到足夠的共和黨議員支持，最終休會作罷、來日再續。這是美國眾議院自1923年以來首次有多數黨候選議長未能在首輪投票當選，這一屆的共和黨議員和麥卡錫可算是創造了新的歷史紀錄。

黨內叛亂陸續有來

在首兩輪投票中，共有19位由極端保守共和黨「自由黨團」（Freedom Caucus）成員帶頭的議員反對麥卡錫擔任議長；到第3輪投票，反對票數更增加至20張。雖然此刻已變成少數派的民主黨幾乎無望得勝，但他們的少數黨領袖傑弗里斯（Hakeem Jeffries）在3次投票中的得票都多於麥卡錫。民主黨的團結與共和黨的分裂可算是相映成趣。

雖然在投票的過程中，反對麥卡錫的共和黨議員逐漸集中在另一個自由黨團議員喬丹（Jim Jordan）之下，但喬丹本人卻表明支持麥卡錫，因此從目前形勢來看，共和黨暫時也沒有另一位可以比麥卡錫更能團結全黨的人選。麥卡錫本人在投票過程之間就表明他會繼續堅持下去，直至勝利為止。

投票過程中，議員須逐一喊出其支持的議長人選名字。圖中為眾議院共和黨會議主席史蒂芬尼克（Elise Stefanik）為麥卡錫點算票數。（Reuters）

由於眾議院運作的必要條件就是先有議長，如果議長選不出，眾議院將不能進行任何正常工作。「重奪眾議院」可算是共和黨在強差人意的中期選舉之後的一個「安慰獎」。豈料「眾議院重光」首日，共和黨內鬥就使眾議院陷入停擺。

自11月中期選舉結束以來，麥卡錫已多番努力向黨內極端份子妥協，希望得到他們的支持而得以順利當選議長。根據1月1日發布的文件，麥卡錫已接納了極端派的多種要求，包括禁止（民主黨在疫情後好用的）遙距聽證、禁止眾議院僱員組成工會、容許議員投票將政府官員薪金減至零、建立新的委員會去調查司法部和聯邦調查局（FBI）的「武器化」等等。

其中，更值得留意的是，麥卡錫同意將發動「踢走議長」投票的門檻調整到5位，變相為未來共和黨極端派議員向同黨議長「逼宮」留下了非常方便的法門。

不過，對此，自由黨團的議員們還未滿足，更要求麥卡錫將此投票的門檻降至1位，並承諾不會以共和黨領袖的資源去左右共和黨的初選。部分打着「反建制」旗號登上政治舞台的自由黨團議員，更沒有明確的要求，而只是一味反對麥卡錫本人當議長。例如佛羅里達州的格茨（Matt Gaetz）就表明，議長的正確人選也許不是像麥卡錫般一直尋求議長之位的人。

即使麥卡錫最終能爭取到同黨黨員支持坐上議長一職，未來也將要面對這些極端派的長期「反叛」。

堅決反對麥卡錫擔任議長的格茨（Matt Gaetz）。（Reuters）

自作自受？

來自民主黨大本黨加州的麥卡錫，本來是個願意跨黨合作的州議會議員。2007年當選國會眾議院之後，一直在華盛頓共和黨政壇扶搖直上，更曾與一眾年輕同黨自稱「年輕之槍」（young guns），把自己包裝成有政策理念的新一代共和黨領導人。

然而，在奧巴馬首屆任期之中，茶黨極端派在共和黨興起，一心當上議長一職的麥卡錫就走上「左右逢源」之路，兩邊討好黨內傳統派和極端派。2011至2014年擔任黨鞭的麥卡錫，更一邊為時任共和黨議長博納（John Boehner）為一個跨黨立法拉票，另一邊則在最後一刻投下反對票，向極端派招手。

「左右逢源」與「兩面不是人」往往是一個銅板的兩面，如今麥卡錫應該對此有深刻的體會。

2015年為勢所迫退出黨內議長角逐之後，麥卡錫在2018年後終於當上了眾議院共和黨領袖，只要共和黨能重奪國會，他就是議長的當然人選。

新一屆眾議院開會的第一天，佩洛西與早前在家受襲的丈夫一同到國會山。（Reuters）

2016年後，麥卡錫也化身成特朗普的重要國會盟友，被特朗普多次以「我的Kevin」作親切稱呼。在2020年總統大選之後，麥卡錫也一度公開宣稱「特朗普贏得了選舉」，並帶領共和黨眾議員支持特朗普爭議選舉結果的司法行動，更曾呼籲特朗普支持者「不要安靜下來」。到2021年1月6日國會暴亂之後，麥卡錫依然投票反對確認拜登的當選。

國會暴亂的確一度動搖了麥卡錫對特朗普的支持。在黨內討論之中，他曾表示將要求特朗普辭職；在暴亂後一周的發言之中，他又表明特朗普要對暴亂負上責任。

不過，眼見國會暴亂並沒有動搖共和黨選民基本盤對特朗普的支持，麥卡錫很快就親赴佛羅里達州海湖山莊（Mar-a-Lago）向特朗普負荊請罪、重修舊好。直至今天，麥卡錫競逐議長，依然得到特朗普的背書。

今天共和黨內極端派的氣焰，很大程度上就是由像麥卡錫這樣為求權力不擇手段的政客所造就的。此刻的惡果，對麥卡錫而言，絕對是自作自受。

為了討好極端派，未來的共和黨眾議院議長也許會在提升赤字上限、調查拜登兒子之類的議題上「劍走偏鋒」，對民主黨當局的執政而言並非好事。不過，從中期選舉選民對共和黨極端候選人的否定來看，眾議院共和黨人的極端走向將是其自取滅亡之途。從較長遠的考慮而言，民主黨絕對可以安心笑看共和黨未來兩年的內鬥風雲。