英女陰差陽錯戀生父上床 男因亂倫被捕獲釋 兩人關係剪不斷
撰文：ETtoday
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英國威爾斯一名女子從小一直以為父親已經身亡，長大透過社群網路才與失散多年的對方見面，然而父女卻發展出不正常的感情，甚至在她18歲時發生性關係，讓這名父親近來因為不道德的違法行為被判刑。
英國媒體報道，這名50歲男子被控和親生女兒亂倫，近來被斯萬西（Swansea）法院判刑，根據法庭資料，受害女子從小一直以為爸爸已經身亡，直到她10幾歲時才知道真相，便透過社群網路與親生父親連絡，成年後卻多次發生性關係。
檢察官斯卡彭斯（Tom Scapens）表示，每次2人發生性關係都是在喝完酒後，後來因為女子在酒吧和別人聊到與父親的亂倫關係，才讓案件曝光。
警方調查後曾將父親逮捕，後來他以不會再和女兒聯繫為擔保，才獲得假釋，然而獲釋後女兒搬到他位於卡馬森郡（Carmarthenshire）家中，2人又繼續發生性關係。
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斯卡彭斯表示，受害女子曾一度支持對父親提告，後來又後悔，在聲明中表明她深深愛着父親，很希望能和對方建立正常的父女關係，並把一切的錯都歸咎於2人「基因上的吸引」。
50歲被告出庭時雖然坦承罪行，並且表現出悔意，然而法官認為，他所做的事情完全就是非法、不道德與剝削性，「你身為一名父親，應該要阻止這一切事情發生」，最後判處他3年社區刑罰，以及後續相關性犯罪課程與康復治療計劃。
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