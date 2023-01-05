驚爆英國3名「女慾警」情不自禁同囚犯性交 男方正面照同曝光
撰文：聯合新聞網
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愛到卡慘死？英國有3名女獄警皆被抓到和獄中囚犯發生性行為，其中一名獄警更與被視為「危險」的囚犯熱戀。據外媒報道，3人為了愛情，更不惜做出許多大膽行徑，最後也因此吃下苦果。
綜合外媒報道，位於北威爾斯的全英最大監獄「伯溫監獄（HMP Berwyn）」，有3名女獄警被發現與同監獄的囚犯發生性關係。
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珍妮佛嘉雯（Jennifer Gavan）在2020年4月到7月間與囚犯交往，除了大膽在獄中親吻，事後還被抓到竟為了獄中的25歲愛人而走私手機，並收賄英鎊150元，最終遭判刑8個月。報道並指出，嘉雯之所以偷渡手機，是為了能傳自己「暴露」的照片和影片給愛人。
另一名獄警艾謝古恩（Ayshea Gunn），則在2019年被發現和一名被視為「危險」的囚犯發生性關係，隨後遭判刑一年。報道更指出，古恩還曾用胸罩藏內褲，以此偷渡給囚犯。她的手機經搜查後，也被發現有許多兩人接吻、擁抱的照片。
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還有一名女獄警愛蜜莉華生（Emily Watson）也在同一年被判處1年徒刑，原因同樣也是因為與囚犯有性行為。華生曾3度單獨留在囚犯的牢房裡，且單方面對該名囚犯進行2次性方面的行為，另一次則發生「實質」的性行為。報道指出，由於華生花了太多時間和囚犯在一起，工作人員才有所懷疑並展開調查。
3名女獄警皆在過去三年陸續遭判刑，其餘的獄警目前則正接受訓練，以避免類似的情形發生。
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