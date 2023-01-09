伊朗頭巾示威｜英美專家：伊朗內部在應對示威有分歧

法媒1月8日稱，專家指，伊朗政府內部在應對國內示威的方式方面出現分歧。



法媒1月8日引述英國杜倫大學（Durham University）中東和伊斯蘭研究所主任埃赫特沙米（Anoush Ehteshami）稱，伊朗政府內部在如何處理示威以及被起訴的示威者方面出現分歧，有些人是強硬派，也有人認為處決這些示威者會鼓勵民眾反抗。

數千人因示威被捕，當中有14人被判處絞刑。伊朗司法部門宣布，會為其中6名被判處絞刑的人士進行重審。著名異見人士塔瓦庫利（Majid Tavakoli）及羅納吉（Hossein Ronaghi，暫譯）在被捕數週後獲釋。

埃赫特沙米表示，伊朗決定重審部份被告的案件，在某程度上反映來自國內和國外的壓力。他說重審案件以及釋放異見人士是伊朗政府用來安撫示威者的措施，政府試圖給示威者一點小恩小惠。

美國丹佛大學（University of Denver）中東研究中心主任哈希米（Nader Hashemi）稱，他們從伊朗政權收到的訊息是互相矛盾的，這意味着伊朗政府內部正就如何應對持續的示威進行討論。他說在大部份專制政權中也有鷹派和鴿派人士，他們在處理危機時，在政府鎮壓措施的強度方面有分歧。