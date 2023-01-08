媒體稱英國政府用車內發現中國SIM卡　中國駐英使館回應

英國《每日郵報》1月6日稱，為改善英國國防基礎設施，一些用於接送外交官和高級政府官員（包括部長）的汽車接受法證搜查，豈料發現至少在1輛英國政府用車發現中國的追蹤設備。



一名在職安全情報官員告訴英國媒體i，在搜查中至少發現1個能傳送位置數據的SIM卡。追蹤器是在一個從中國進口的密封件內被發現的。由於一些保養維修和商業協議，這些零件沒被打開就裝到汽車上。

內文稱，隨着來愈多政界人士呼籲將中國視為「威脅」並更加謹慎地使用中國製造的產品，這消息引起資深國會議員的關注。保守黨前黨魁施志安（Iain Duncan Smith）稱這發現顯示，英國是時候認清中國是「威脅」。

英國政府通訊總部（GCHQ）一名消息人士說，中國的目標可能更注重追蹤器的數量而不是質量，因它有助於創建一個關於中國可能感興趣的地點的「資訊庫」。

該報引述一位最近退休的安全專家稱此事反映威脅「巨大」，可能意味着俄羅斯和中國情報機構都在追蹤英國部長。該報其他消息來源則稱，對中國製造的零部件在全球汽車行業的集中度表示擔憂。

中國駐英國使館發言人8日就報道回答記者問，稱上述指責毫無根據，純屬捏造。

發言人稱中國做事一向光明正大，堂堂正正。中國沒有必要，也沒有興趣去搜集英國車輛定位的訊息。英方一些人不要患上被害妄想症，動輒疑神疑鬼。奉勸英方有關人員停止散佈虛假消息，停止賊喊捉賊的把戲。

還需要指出的是，中國政府一貫鼓勵中國企業按照市場原則和國際規則、在遵守當地法律的基礎上開展對外貿易投資合作。中方堅決反對對正常經貿合作進行政治操弄，抹黑和污衊中國企業。某些勢力對中國企業進行惡意誣衊和打壓，企圖搞脫鈎斷鏈，不僅嚴重破壞國際貿易規則，也將割裂全球市場，增加自身發展成本，最終是搬起石頭砸自己的腳。