巴西國會遭衝擊　多國譴責

巴西前總統博爾索納羅（ Jair Bolsonaro）支持者1月8日在巴西利亞大規模示威，期間強闖巴西國會、聯邦最高法院和總統府等國家權力機構。歐洲多個國家對這種行為表示譴責，並稱全力支持現任政府。



歐洲理事會主席米歇爾（Charles Michel）譴責巴西騷亂並表示全力支持巴西現任總統盧拉（Luiz Inácio Lula da Silva）。

米歇爾在Twitter寫道：「我絕對地譴責對巴西民主體制的攻擊。我全力支持盧拉總統，他是由數百萬巴西人在公平和自由選舉過程中民主地選舉出來的。」

法國總統馬克龍（Emmanuel Macron）表示「必須尊重巴西人民的意願和民主制度」，承諾法國將堅定不移地支持盧拉。

西班牙首相桑切斯（Pedro Sanchez）稱堅決反對針對巴西國會的攻擊，呼籲立即恢復民主常態。

葡萄牙總統德索薩（Marcelo Rebelo de Sousa）8日亦發聲明譴責博爾索納羅支持者的行為。

德國總理朔爾茨（Olaf Scholz）稱，支持博爾索納羅的騷亂是對民主的襲擊。

英國首相辛偉誠（Rishi Sunak）也譴責事件，稱英國全力支持盧拉政府。

美國總統拜登（Joe Biden）說，示威者強闖巴西國家權力機構的行為「令人髮指」，「巴西的民主制度得到我們的全力支持，巴西人民的意志不容動搖。」

墨西哥總統洛佩斯（Andrés Manuel Lopez Obrador）稱示威者此舉應受譴責且並不民主。

歐盟（EU）外交與安全政策高級代表博雷利（Josep Borrell）對在巴西利亞發生的暴力行為和非法佔領感到震驚，稱「巴西的民主將戰勝暴力和極端主義」。

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印度總理莫迪（Narendra Modi）對巴西國家機構發生暴亂和遭破壞深表關切。

智利總統博里奇（Gabriel Boric）形容這是針對民主、膽小且卑鄙的攻擊。

阿根廷總統費爾南德斯（Alberto Fernandez）形容這是未遂政變。

哥倫比亞總統佩特羅（Gustavo Petro）也說：「我向盧拉和巴西人民表示聲援。法西斯主義決定發動政變。如果美洲國家組織（Organization of American States，OAS）想繼續作為一個機構存在，它就迫切需要開會。」

意大利總理梅洛尼（Giorgia Meloni）亦聲援巴西，稱當地正發生其無法無動於衷的事。

澳洲總理阿爾巴尼斯（Anthony Albanese）說，澳洲政府支持民主並呼籲人們尊重選舉結果。

委內瑞拉總統馬杜羅（Nicolas Maduro）直指，這是博爾索納羅新法西斯主義團體產生的暴力，襲擊了巴西的民主機構。

古巴國家主席迪亞斯-卡內爾（Miguel Diaz-Canel）則稱：「我們大力譴責在巴西發生、旨在製造混亂、不尊重讓盧拉當選民意的暴力和不民主行為。」