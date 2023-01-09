立陶宛國會國安與國防事務訪團抵台　將晤蔡英文

立陶宛國會國安及國防委員會主席卡斯丘納斯（Laurynas Kasčiūnas）、國會友台小組副主席員薩卡利尼（Dovilė Šakalienė）星期一（1月9日）率團抵台訪問，將與台總統蔡英文、行政院長蘇貞昌、立法院長游錫堃、國安會秘書長顧立雄等會面。



中央社報道，立陶宛國會國安及國防事務跨黨派訪團一行共9人，星期一起一連六天在台灣訪問，訪團成員包括卡斯丘納斯、薩卡利尼，以及歐洲事務委員會副主席阿祖巴利斯（Audronius Ažubalis）、沙普提斯（Eugenijus Sabutis，暫譯）、Edita Rudelienė及Ieva Pakarklytė等4名立國跨黨派國會議員。

此次是立陶宛繼2022年四名次長級行政官員先後率團訪台後，首個國會高階跨黨派議員團。

據報道，訪團也將與台陸委會、內政部、國防部等，並將接受台外交部長吳釗燮款宴。

立陶宛2021年11月起就持續強化與台灣的合作關係，包括允許台灣以「台灣」名義設立辦事處等。北京也多次對立陶宛實施反制措施，不僅將駐立陶宛大使館降至「代辦級」，還限制立陶宛商品進口，兩國關係瞬間降至冰點。

本文獲《聯合早報》授權轉載

