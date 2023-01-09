巴西上演美國會山莊騷亂翻版　三權廣場為何變成「戰場」？

巴西當地時間1月8日下午，首都巴西利亞發生示威者衝闖總統府、國會和聯邦最高法院等聯邦權力機構事件。此事被視為是2021年1月6日美國國會山莊騷亂的翻版。暴力示威者打破窗戶、放火、與警察打架、高喊口號。他們身披巴西國旗，宣布國家和國會屬於他們。為何巴西社會動盪至此？香港01整理有關是次騷亂的過程如下：



示威者都有誰？

他們是極右翼政客、前總統博爾索納羅（Jair Bolsonaro）的支持者，後者在2022年的總統選舉中以微弱優勢輸給盧拉。博爾索納羅長期以來一直聲稱，巴西的選舉制度充斥舞弊，根深蒂固的精英階層正密謀將他趕下台。

根據高等選舉法院公布的數據，2022年10月30日舉行的巴西總統選舉第二輪投票中，曾任巴西總統的盧拉（Luiz Inácio Lula da Silva）以50.9%的得票率擊敗獲得49.1%選票的博索納羅，當選新一任巴西總統。

博爾索納羅落敗，但他有一段時間一直沒承認落敗，此外他的支持者愈來愈多。他們堅信「當權派」、精英階層和媒體的陰謀集團「竊取」選舉結果，他們愈來愈堅信這是事實。

巴西大選：左圖為2022年9月27日，巴西左翼勞工黨總統候選人、76歲的前總統盧拉在聖保羅出席活動。右圖為2022年9月28日，自由黨候選人、67歲的現任總統博爾索納羅在聖多斯出席活動。（Getty）

博爾索納羅的支持者曾要求巴西軍方介入，阻止盧拉總統在1月1日就任總統。從盧拉宣布獲勝到現在，他們在全國多地示威、堵路，多次與警方發生衝突，縱火焚燒巴士、展開激烈抗議。盧拉就職後，他們開展一場網絡運動，動員人們1月8日聚集在政府和司法所在地進行大規模示威。

8日下午，博爾索納羅的支持者遊行至巴西利亞的Praça dos Três Poderes，即三權廣場。該國三個權力機構所在的三座建築物就位於此地。示威者大隊從他們聚集數週的所在地軍事總部步行約8公里，穿過部長大樓所在的部委大道（Esplanada dos Ministérios來到三權廣場。

他們在巴西利亞遊行的過程中，顯然在任何地方都沒有遇到警察或安全部隊的抵抗。

巴西騷亂：圖為2023年1月8日，巴西保安部隊來到位於巴西利亞的國會大樓外執法。（Reuters）

他們廣場上做什麼？

美聯社報道稱，他們爬上建築物屋頂，砸碎窗戶並侵入了所有三座建築物。《紐約時報》稱，根據暴徒在網上發布的影片證據，他們推翻建築物內的家具並劫掠物品。 《紐約時報》報道，他們大喊他們要奪回自己的國家，他們不會被阻止。

媒體報道稱，警方使用橡膠子彈、胡椒噴霧和催淚氣體驅散抗議者。《紐約時報》報道稱，直升機在頭頂盤旋。最終軍方終於介入，從示威者手中奪回一些政府大樓控制權。

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政府說／做了什麼？

當時人不在巴西利亞的盧拉，傍晚抵達現場視察，他將暴力事件直接歸咎於博爾索納羅，稱是他「引發」暴力事件。盧拉還說。這些人必會受到懲罰。

盧拉在發表全國講話時說：「他（博爾索納羅）一有機會就刺激（人們）對三權（行政、立法、司法）的攻擊。 這也是他的責任。」

為維護首都聯邦區的社會穩定和公共秩序，巴西總統盧拉8日簽署行政法令，授權聯邦政府干預該地區的安全管理事務。

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根據該行政法令，干預期預計持續至1月31日，在此期間，首都地區的公共安全管理事務將由司法部常務副部長卡佩利負責。

在騷亂發生後，巴西首都聯邦區行政長官伊羅沙宣布，解除聯邦區公共安全事務負責人托雷斯的職務。

另據巴西媒體報道，巴西聯邦最高法院院長羅沙・韋伯表示，最高法院將竭盡全力使參與這些行動的恐怖分子受到應有的審判和懲處。巴西聯邦總檢察長阿拉斯已要求聯邦區相關部門展開調查，追究闖入者的責任。

博爾索納羅人在哪？

據信這位前總統在2022年12月下旬飛往美國佛羅里達州。《紐約時報》稱他計劃「至少待1個月」，而且他一直在奧蘭多迪斯尼世界外租用一名職業綜合格鬥選手的物業。

在總統任期的最後幾天離開之前，博爾索納羅曾敦促他的追隨者保持冷靜——但8日的事件已反映，這個呼籲來得太遲。

他8日晚上在Twitter上發文稱，「以合法形式進行的和平示威是民主的一部份。然而，今天（8日）發生的對公共建築的掠奪和入侵，以及左派在2013年和2017年的行為，都違反了規則。」