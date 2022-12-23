英格蘭救護車工會1月再次罷工　要求改善待遇

英國多個行業的罷工潮持續，當地最大的公共服務業總工會UNISON宣布在1月舉行兩次罷工，要求政府正視員工薪酬及人手安排問題。



天空新聞（Sky News）12月22日報道，UNISON表示，倫敦、約克郡（Yorkshire）、英格蘭西北、東北及西南部的救護車員工會於1月11及23日兩度進行工業行動。

UNISON、聯合工會（Unite）及GMB合共2.5萬名救護車員工在21日罷工，是他們近三十年的最大規模。全國9個救護車服務的GMB員工準備在28日罷工，而威爾斯救護車服務的1000名成員亦會在新年宣布工業行動日期。

工會曾在20日與衛生大臣柏建熙（Steve Barclay）就薪酬談判，但最終不歡而散。有參與談判的聯合工會成員表示，工會決心勝出這場薪酬之戰，同時需要拯救英國國民保健服務（NHS），警告除非政府願意重返談判桌，否則工程行動會升級。

不過柏建熙反駁指，救護車人員進一步加薪，意味當局需要在解決因為疫情而導致私病人候診時間過長的時刻，削減前線服務以滿足工會的需求。他在22日強調，願意繼續對話，理解工會的憂慮和工作環境問題。