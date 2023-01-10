美國新科眾院議長首個考驗　麥卡錫權力勢受制肘？

美國眾議院會在美國時間1月9日晚上就未來2年眾議院管理規則進行投票。這是新任共和黨籍議長麥卡錫（Kevin McCarthy）與其黨團會議角力能力的首個考驗。



眾議院管理規則的起草和批准通常是相當例行的立法事務，但在此時，這對麥卡錫來說是一次攤牌。民主黨議員亦料將團結地反對它。

路透社9日稱，這套規則將包括幾項限制麥卡錫權力的修改，包括允許1名議員隨時要求罷免他，以及大幅限制支出（包括國防開支）的修改，這是麥卡錫為獲得黨內極右保守派選票而同意作出的讓步。

其他待投票表決的改變包括：從提出法案到投票表決之間有72小時的等待期，政府支出上限為2022年水平，以及成立調查司法部的委員會。

至少2名溫和派共和黨議員1月8日表達對投票支持有所保留，認為麥卡錫與那些議員有秘密交易，以及可能將不成比例的權力交給20名保守派人士。此外與美國前總統特朗普（Donald Trump）更親近的共和黨極右翼「自由黨團」（Freedom Caucus），會在那些可決定什麼法案交到國會表決的委員會中有更多議席。

此次表決後，國會議員還有不少當急要務須處理，包括解決聯邦政府31.4萬億美元的債務上限。如果做不到，甚至國會出現長期對峙，都會對全球經濟造成衝擊。

共和黨在2022年舉行的中期選舉，以222席對民主黨的212席，拿下眾議院的控制權。在共和黨保守派高呼要求削支，以及參議院由民主黨人掌控的情況下，麥卡錫能否凝聚共和黨、獲得足夠的支持，也為部份共和黨議員所質疑。