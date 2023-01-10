巴西國會騷亂｜涉煽動民眾或被追究　博爾索納羅腹痛於美國入院

巴西極右前總統博爾索納羅（Jair Bolsonaro）1月9日傳出因腹痛，於美國佛羅里達州入院，或與他2018年競選總統其間，被人以刀刺傷的傷勢有關。當地媒體引述其家人指，他現時的狀況「不令人擔心」。



博爾索納羅數千名支持者1月8日不滿大選結果，衝擊國會、最高法院和總統府，總統盧拉（Luiz Inácio Lula da Silva）直指他要為煽動民眾負責。他在有聲音認為美國政府引渡他回巴西時因病入院，惹來外界遐想。佛羅里逹州眾議員卡斯特羅（Joaquin Castro）就直指美國不應庇護推動「民主恐怖主義」的獨裁者，認為他應被送回巴西。

美國政府內多個消息指，博爾索納羅幾乎肯定以國家元首、外交官和官員使用的A-1簽證入境，這種簽證沒有限定持有人何時離境。而博爾索納羅於去年12月30日、即總統任期滿前就入境美國，簽證理論上仍生效，因此暫未知美國政府如何處理事件。

美國前駐巴拿馬大使費萊（John Feeley）指出，是否駐銷訪客的簽證完全屬主權事務，毋須法律依據。而國務院發言人普賴斯（Ned Price）指，任何持A-1簽證的入境者若不再參與公務，就必須在30日內離境或申請更改入境狀態。

美國國安顧問沙利文（Jake Sullivan）則表示，巴西政府暫未就博爾索納羅狀況作出任何正式請求，美國官員亦未直接接觸他。