努力35年終見效　臭氧層破洞正逐漸修復　預43年後可完全恢復

一份新聯合國報告指出「地球的保護性臭氧層正緩慢但明顯地恢復中」，並提到按照目前的恢復速度、南極洲上空的臭氧層破洞將在約43年內完全修復。



《美聯社》報道，這項4年一次的科學評估於1月9日在丹佛舉行的美國氣象學會大會上被提出，其中提到「臭氧層的復甦」正在進行中，科學評估聯合主席紐曼（Paul Newman）也表示「在平流層上層和臭氧層破洞中，我們看到情況正在好轉」。

報告中提到恢復進展仍相當緩慢，全球平均臭氧量要到2040年才能恢復至約1980年的水準，至於北極上空要到2045年才會恢復正常，南極洲地區則要等到至少2066年。

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臭氧層保護地球免受有害輻射，包括癌症、白內障和農作物受損等。目前距離世上全數國家同意停止生產破壞臭氧層的化學物質已超過35年，世界各地科學家和環保倡導者長期以來一直讚賞修復臭氧破洞的努力，這能歸功於1989年「蒙特婁議定書」（Montreal Protocol）的生效。

世界氣象組織秘書長塔拉斯（Petteri Taalas）在聲明中指出「臭氧行動為氣候行動開創先例，我們在逐步淘汰消耗臭氧層的化學物質方面取得的成功表明『我們可以且必須做些甚麼來擺脫化石燃料、減少溫室氣體，從而限制全球氣候溫度升高』」。

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