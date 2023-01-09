環保｜滑板車變枱燈燒烤爐？瑞典設計團隊打撈海底廢物回收變精品

電動滑板車是世界各地近年不少人的代步工具，在一些地方更發展出成熟的共享電動滑板車產業，讓人們可以租用滑板車從一處快速到達另一處，成為了遊走城市最普遍的交通方式之一。可是，電動滑板車同時亦衍生了非法廢置、大型都市廢物等的問題。因此，瑞典設計團隊Andra formen希望探索廢物重新成為資源的可能性，他們把廢棄的電動滑板車回收並分解，重新組裝設計成美學和實用兼具的家品，挑戰我們審視環境和資源的眼光。



早年香港曾興起過共享單車的風潮，無論市區還是新界，都一度出現各共享單車公司的「單車海」。可惜，由於香港先天的土地限制，城市規劃的不成熟，以及共享單車缺乏有效管理等等的問題，讓不少共享單車公司在熱潮過後紛紛退出市場，遺留下很多單車在路上隨處停泊。大量無人處理的共享單車瞬間成為了城市間的大型垃圾，甚或被盜取據為己有；亦有不少人惡意毀壞，把單車非法棄置在路旁，甚至是河裡。

其實歐洲的共享電動滑板車同樣面對著相同的難題，瑞典設計團隊Andra formen早前在疫情期間一次潛水中發現河裡有大量被丟棄的共享電動滑板車。滑板車上的電池、化學物入水後可能會釋出有毒棄料，危害海洋生態，因此他們試圖聯繫各大共享滑板車公司，期望他們能著手處理廢棄的滑板車。然而，鑑於回收成本高昂，電動滑板車電池壽命短，回收價值不高，即使Andra formen用盡一切方式聯絡他們的服務台，那些在河床深處的滑板車最終仍然是無人問津，被置之不理。

於是，Andra formen一眾設計師便萌生把這些無人認領的「垃圾」回收並重新設計成藝術品的想法。他們找來潛水員，在瑞典馬爾默運河和周圍偏遠地區的海底深處打撈被遺棄的電動滑板車，將那些滑板車以一種資源、一種材料的方式回到我們的手上，嘗試以昨日的廢物化作成明日的資源，挑戰人們以嶄新眼光審視廢物的價值和可能。

回收來的電動滑板車部件。(圖源： Andra Formen網站)

Andra formen以現代和優雅的方式利用和升級再造回收得來的電動滑板車零件，製作出富有美學和實用兼具的日常家庭產品。目前，Andra formen已製作過座枱燈、櫈、花瓶等的實用家具，甚至連耳環和燒烤爐也是取材自滑板車的零件。他們每天都可以從水底裡收集多達12輛的電動滑板車，為他們提供源源不絕的原材料。回收得來的滑板車，會先被分解成各個不同的組件，讓設計師能夠仔細思考各部件可以如何被運用，以便盡可能的善用這些材料。Andra formen設計的家品具破爛風格但又色彩繽紛，更刻意保留了金屬部件上的共享電動滑板車商標，原因是團隊希望人們能夠從顏色和品牌商標中認得這些美麗的家具其實來自於那麼破舊的電動滑板車，清潔海洋之餘也提醒大眾不要忽視循環再做的可能性。