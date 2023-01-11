哈里王子新書上市首日半價出售　出版商：銷量僅次《哈利波特》

英國哈里王子（Prince Harry，又譯哈利王子）自傳《Spare》1月10日正式發售。許多零售商開賣以5折出售之際，當地有大批支持者在書店外排隊，希望搶先購入這本話題之作。出版商表示，《Spare》極為搶手，首天在英國的銷售量已達40萬本，成為有紀錄以來的銷量最快的非小說作品。



天空新聞（Sky News）報道，企鵝蘭登書屋（Penguin Random House）旗下的環球出版社（Transworld Publishers）總經理芬利（Larry Finlay）表示，公司一直知道《Spare》會熱賣，但它的紙本、電子版本及有聲書合共售出40萬本，就超出公司最樂觀的期望。

芬利稱，只有另一個Harry（哈利波特）系列的作品在首天的發行紀錄比《Spare》優勝。

哈里王子自傳《Spare》未出售就已經充滿話題，它在1月10日正式發售時，自然成為各大書店櫥窗的頭號宣傳對象。（Reuters）

《Spare》在當地時間10日零時上市，倫敦維多利亞火車站（Victoria Station）一間書店有大批民眾等待開售，首位買到的幸運兒形容心情興奮，稱哈里王子撰寫及披露自己故事的決定是非常勇敢，並認為英國傳媒將他的內容過於放大，令他成為醜角。

這本新書在英國的零售價為28英鎊，但在沃特斯頓書店（Waterstones）、大型連鎖商店「WHSmith」及亞馬遜（Amazon），《Spare》的售價僅為14英鎊。

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