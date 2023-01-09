哈里王子回憶錄開賣前　專訪打響頭炮　鏡頭前10大自白新書都沒寫

英國哈里王子（Prince Harry）接受兩個媒體訪問的內容1月8日播出，當中10件事令人震驚，有關他和妻子梅根（Meghan，Duchess of Sussex）與王室成員的衝突與矛盾，在他的回憶錄《Spare》（暫譯《備胎》）10開賣前，再度被置於鎂光燈下被人檢視。



英國獨立電視台（ITV）1月8日播出他們訪問哈里王子的內容。美國哥倫比亞廣播公司（CBS）節目《60分鐘》（60 Minutes）1月8日也播出專訪哈里王子的內容。以下是哈里在訪問中透露的10件令人震驚的事：

哈里王子：美國哥倫比亞廣播公司節目《60分鐘》2023年1月8日播出專訪英國哈里王子的內容。圖為2023年1月8日，從《60分鐘》影片截取的圖片。（《60分鐘》影片截圖）

● 暗示自己被「施虐者」折磨

哈里在ITV的訪問中，被問到他說出自己與梅根的經歷，是否會斷絕他們與英國王室成員的關係。

他回應道：「我不確定誠實會如何斷絕關係。你知道，沉默只會允許施虐者施虐。是吧？ 所以我不知保持沉默如何會讓事情變得更好。這就是我真心相信的事。」

● 指卡米拉向傳媒「爆料」

哈里在名為《Spare》（暫譯：備胎）的回憶錄中寫道，現在的王后卡米拉（Camilla, Queen Consort）在與現任英王查理斯三世（King Charles III）結婚前，曾與他及哥哥威廉王子（Prince William）私下見面，包括1998年的一次見面。

哈里在ITV的訪問中說，卡米拉與他們見面後，她與威廉王子的私人對話內容被所有報章報道，內容包括精確的細節。他指威廉王子當然不會向傳媒透露對話內容，只能是在場的另一個人將內容泄露。即他是在指卡米拉向傳媒「爆料」。

哈里王子：英國獨立電視台2023年1月8日播出他們訪問英國哈里王子的內容。圖為2023年1月8日，從英國獨立電視台影片截取的圖片。（英國獨立電視台影片截圖）

● 如何得悉母親死訊

哈里的母親戴安娜王妃（Diana, Princess of Wales）1997年8月31日在法國因車禍喪生。

他在ITV的訪問中說，當時年僅12歲的他是在蘇格蘭（Scotland）巴爾莫勒爾堡（Balmoral Castle）收到母親的死訊。父親查理斯將消息告訴他，他其後開始默默地懇求父親和神，不要讓母親死去。哈里稱在他成為父親後，他同情查理斯當時的遭遇，因為他須接受戴安娜已死，也須想辦法將此事告訴兩名年幼的兒子。

● 多年後才接受母親已死

哈里在CBS節目《60分鐘》的訪問中表示，有一段長時間，他拒絕接受母親戴安娜王妃已離世。他認為一切只是一個「計劃」，母親可能只是決定暫時消失，終有一天他們會重聚。在很多年內，他仍相信這想法，哥哥威廉王子（Prince William）也有類似的想法。

他在《Spare》中提到，他曾夢見母親。

哈里和梅根 : 圖為2022年9月19日，英國哈里王子和妻子梅根在溫莎堡出席英女王的葬禮。 （Getty）

● 尋找母親車禍的證明

在CBS節目《60分鐘》的訪問中，哈里指他曾翻閱與戴安娜王妃車禍離世一事有關的檔案，以尋找證明。這包括她在事發時身處車內的證明、她受傷的證明，以及將她的座駕追至出事隧道的狗仔隊，即拍下她遺照的人——她當時躺在汽車後座半死的模樣，被攝入鏡頭。

●他沒獲邀同行送別嫲嫲

他在《60分鐘》的訪問中表示，在英女王伊利沙伯二世（Queen Elizabeth II，又譯作伊莉莎白二世或伊麗莎白二世）2022年9月8日在蘇格蘭巴爾莫勒爾堡逝世前，家人沒邀請他一起前往當地見英女王最後一面。

他指自己當時身處倫敦，他曾問威廉王子會如何與妻子凱特（Catherine, Princess of Wales）一起前往巴爾莫勒爾堡。數小時後，家人一起乘飛機前往當地，但沒邀請哈里。他只好自己前往當地，但當他趕到時，英女王已離世。

英國王室：哈里王子（右）曾與兄長威廉王子關係親密，但兩人近年關係在梅根嫁入王室前起逐步陷入僵局。圖為2018年4月26日，兩人在英國倫敦一同出席公開活動。（Reuters）

●梅根如何發現兩兄弟打架

《Spare》提及，威廉王子2019年曾打傷哈里。書中描述，威廉王子抓着哈里的衣領，扯着他的項鏈，並把他打倒在地。哈里跌倒時身體落在狗碗上，它碎裂後產生的碎片刺進他背部。

威廉要求哈里不要把此事傳出去，但梅根發現哈里背部的傷口。哈里在《60分鐘》的訪問中說，他本來也沒發現自己背部有傷口，是梅根看見後問他，他才看到。

●曾服食迷幻藥

哈里在《60分鐘》的訪問中稱，在戴安娜王妃離世後，他曾靠服用迷幻藥來應對哀傷，它們消除他失去母親的痛苦。

他指永遠不會推薦民眾為娛樂而服用藥物，但對正遭受巨大的損失、哀傷或創傷的人來說，有方法令它們成為治療用藥。

英國王室：圖為2023年1月5日，圖為西班牙版的哈里王子回憶錄被置於西班牙馬德里王宮的前方。（Reuters）

●威廉夫婦對梅根的看法

哈里在ITV訪問中說，威廉王子從沒試圖勸阻他娶梅根。他指威廉王子和凱特因梅根的「美國女演員」身份，而對她有很多刻板印象。

哈里稱，威廉王子和凱特的一些行為或舉止模式，令他覺得這些刻板印象在兄嫂歡迎梅根加入王室時，形成一點障礙。

●查理斯不適合當單親爸爸

《Spare》提到，哈里指父親查理斯三世總是給人一種還沒完全準備好為人父的感覺，這從責任感、耐心和時間可看到。

他在ITV訪問中稱，儘管查理斯三世是個自尊心重的人，也會承認此事。他指查理斯三世從來就不是為成為單親父親而生，但公平地說，他曾嘗試做到此事。