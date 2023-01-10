哈里王子回憶錄正式推出 爆「一支唇彩」致梅根凱特失和
撰文：TVBS新聞網
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哈里王子（Prince Harry，又譯哈利王子）的自傳Spare於1月10日開賣，許多媒體已經取得部分內容。根據外媒最新報道，雖然外界普遍認為梅根的婚禮，是讓她和凱特不合的主要原因，但自傳中指出，凱特和梅根剛認識不久時，兩人出席活動之際就結下樑子，原因竟是一支唇彩。
哈里自爆更多他與梅根和兄長威廉及兄嫂凱特關係破裂的細節：（按圖了解）
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哈里王子表示，當他和威廉、凱特與梅根，於2018年2月一同出席「皇室基金會論壇」（Royal Foundation Forum）時，梅根在上台前補妝之際，才發現自己忘了帶唇彩，於是她對凱特說「妳的唇彩借我一下」。
由於哈里王子是在2017年11月宣佈與梅根訂婚，因此梅根和凱特當時還相識不久，哈里形容凱特嚇了一跳，不甘願地從包包中取出唇彩。當梅根將唇彩擠在指尖，塗抹嘴唇後，凱特也露出不悅的表情。
唇彩事件發生後，2人準備梅根的婚禮時，也曾為了夏洛特公主的花童裝鬧不合。梅根在2人爭執中，指凱特是因為賀爾蒙引發「懷孕腦」（懷孕後因賀爾蒙導致難以專心、記憶力變差等狀況）。威廉王子後來當面告知梅根，她的發言很失禮。
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