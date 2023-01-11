秦剛抵非洲之行首站　晤埃塞俄比亞總理

埃塞俄比亞總理阿比（Abiy Ahmed）1月10日在首都亞的斯亞貝巴（Addis Ababa）會見到訪的中國外交部長秦剛。



根據中華社，阿比再次熱烈祝賀中共二十大勝利閉幕並稱深深欽佩中國國家主席習近平的卓越領導力和政治智慧，期待同中方加強治國理政經驗交流，團結帶領全體埃塞人民堅持獨立自主，加快國家發展振興。

阿比表示，秦剛把埃塞俄比亞作為就任後首次出訪的首站，充分彰顯兩國深厚友誼和雙邊關係的重要性，埃中在基礎設施、綠色經濟、農業、工業園區建設等各領域合作成效顯著、具有示範意義，助力埃塞經濟增長躋身非洲前列，歡迎更多中國企業赴埃塞投資興業。

秦剛說，中埃塞建交半個多世紀以來，無論國際風雲如何變幻，兩國始終守望相助、並肩前行，樹立發展中國家團結合作的典範。

秦剛亦指，中方支持埃塞走符合自身國情的發展道路，作為理念相通的發展中大國、探索追求現代化的同行者，兩國要做堅定相互支持的夥伴、共同發展的夥伴、捍衛國際公平正義的夥伴。

他還說，中方願加深拓展雙方各領域合作，鼓勵更多中國企業赴埃塞投資，參與埃塞重建進程，希望埃塞提供良好營商環境，並採取切實有效措施保護中方人員和機構的安全和合法權益。