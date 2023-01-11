秦剛晤非盟主席　對中非關係提4點建議

出訪非洲的中國新任外交部長秦剛，1月11日會晤非盟委員會主席法基（Moussa Faki），並舉行中國同非盟第八次戰略對話。他就中非關係發展提出4點建議。



中國外交部指，秦剛與法基共同會見記者。他談到中方願同非方一道，加快落實中非合作論壇第八屆部長級會議成果，推動共建「一帶一路」合作深入發展。

秦剛就中非關係發展提出四點建議，一是加快推進中非實體交往和理念相通，支持南非當好金磚國家輪值主席國，支持烏干達辦好不結盟國家首腦會議，他稱願同非方在涉及核心利益和重大關切問題上堅定相互支持。

二是不斷加深中非盟友好關係，繼續支持非盟引領非洲國家走符合自身國情的發展道路，他稱中方率先支持非盟加入二十國集團，支持非盟和非洲國家在全球治理體系中發揮更大作用。

三是大力推動中非合作提質升級，他提倡繼續擴大對非貿易，推動中非融投資合作高質量發展，拓展衞生健康、綠色發展、數字經濟等領域新動能，為非洲經濟社會發展提供更多支持。

四是堅定捍衛發展中國家團結合作，他提倡反對霸權、霸凌、霸道和種族歧視行徑，共同維護真正的多邊主義，促進國際關係民主化，增強發展中國家特別是非洲國家在聯合國安理會等國際組織中的代表性和發言權。