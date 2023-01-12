俄羅斯「末日將軍」烏克蘭戰線失利　遭總參謀長取代

俄羅斯國防部長紹伊古（Sergei Shoigu）1月11日宣布，對烏克蘭的「特別軍事行動」出現高層變動，三個月前才獲委任、有「末日將軍」之稱的蘇羅維金（Sergey Surovikin），其指揮官一職由總參謀長格拉西莫夫（Valery Gerasimov）取代。



英國廣播公司（BBC）報道，俄羅斯國防部表示，今次人事調動目的是組織軍方內部不同部門的更密切接觸，以及改善俄軍管斑的質素和效率。

蘇羅維金曾經參與俄羅斯在敘利亞等戰事，並以殘暴戰略聞名，外界稱呼他為「末日將軍」。他在10月獲委任為烏克蘭戰事總指揮後，俄軍就開始持續攻擊烏克蘭的能源基建，導致數以百萬計烏克蘭民眾在寒冬期間缺乏暖氣或電力。

他亦指揮俄軍撤出赫爾松（Kherson），但惹來俄羅斯強硬派軍事評論員的批評。外交政策研究所（Foreign Policy Research Institute）軍事專家李爾（Rob Lee）認為，蘇羅維金失勢的原因，或與他獲得太多權力，而且可能與總統普京（Vladimir Putin）報告時，繞過紹伊古及格拉西莫夫，因此推斷這次換人是政治決定。