日韓：中方反制措施若長期化　雙邊關係恐惡化損經濟

撰文：聯合早報
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為了反制日本和韓國對中國旅客進行「特檢」，中國暫停給日韓公民簽發赴華短期簽證。日韓輿論認為，若中方管制措施長期化，中日關係極可能進一步惡化，韓國經濟產業領域則將蒙受損失。

日本放送協會（NHK）星期三（1月11日）報道，中國使館星期二公佈上述限制措施時沒有說明原因，日方已在當晚提出抗議，並要求取消這一做法。

目前在阿根廷訪問的日本外長林芳正也對此表示遺憾，「中國在毫無理由的情況下，限制簽證發放，我們感到十分遺憾。日方已經透過外交管道抗議，並要求儘快撤銷這一做法。」

《讀賣新聞》報道，日本內部料到中國會反制，但是沒有想到是這個做法。日本匿名官員指出，「中國不發簽證，跟日本做法不相稱。太過分。」

中國外交部發言人汪文斌2023年1月11日主持例行記者會。（中國外交部）

日本一家旅行公司說，商務簽證等無法申請，日本人員無法到中國出差，中日之間的商務活動就會受影響。一些日本媒體也認為，中方若不收回這個做法，會對中日商務往來造成影響。

《產經新聞》報道，中國這一措施讓在華有業務的日本企業困惑。不過，產經也指出，現在中國各地冠病疫情迅速蔓延，日本主要企業正儘可能限制人員前往。

在首爾，韓國總統尹錫悅星期三說，韓國加強防疫措施，不是出於外交和通商問題，主要目的在於保護公民。他要外交部向中方充分說明韓方立場。

韓國外長朴振指出，中方停發短期簽證令人遺憾，中方理應基於科學客觀事實做出防疫安排，相關措施對韓中關係發展帶來負面影響不可取。他說，韓方將依據中國境內疫情形勢，再做何時放寬防疫措施的決定。

韓國外長朴振指出，中方停發短期簽證令人遺憾。(Getty)

另一方面，韓國防疫當局星期三通報，1月2日至7日，對5萬6000多名自華入境人員進行落地檢測的結果顯示，新冠陽性率為19.6%。韓國人則是19.1%。中國疫情對韓國的影響還很小，不過，當局預料，本月中的春節假期將是一個重大關口。

當地輿論：韓淪首個目標 中國對歐美僅察言觀色

中國宣佈暫停辦理短期簽證後，在中國經商的韓國公民感到很困惑。

僑居上海23年的張夏善（66歲）兩天前還以為能回國見三年沒見的兒子。他說：「兒子考入首爾的大學後當兵，下個月即將退伍。突然接到中國不給韓國人發籤證，感到很傷心。現在恐怕回不來。」

圖為2023年1月4日，一名中國遊客在抵達韓國仁川國際機場時，站在新冠檢測中心外看行李。（Reuters）。

在中國廣州投資設廠的鄭浩善（37歲）說：「已經取消去中國的機票，付了20多萬韓元（約1,251港元）的手續費。我得在春節前到廣州談合同，看來只能放棄。」

韓國輿論認為，對美國等西方國家，中國只是察言觀色，集中攻擊韓國和日本。韓國成為第一個目標，淪為圍繞中國的全球防疫矛盾的犧牲品。不過，韓國論者認為，韓中在防疫措施上的矛盾不會持久。

本文獲聯合早報授權轉載。

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