黎智英案｜辛偉誠：英國有權「捍衛香港自由」

在英國介入香港壹傳媒創辦人黎智英案件後，首相辛偉誠（Rishi Sunak）表明英國將持續對抗「中國的侵犯」，捍衛香港的自由。



負責亞洲事務的英國外交發展部政務部長屈維里安1月10日與黎智英案代表律師團會面，並指英國外交部已為黎智英提供了一段時間的支持，英方會繼續支持人權、自由和法治。言論引起香港政府和中國外交部駐港特派員公署的不滿，敦促英方立刻停止干預香港內部事務。

辛偉誠11日在議會上回應議員詢問時稱，根據1985年生效的《中英聯合聲明》，保證香港市民的公民權利50年不變，英國有權介入香港內部事務。

辛偉誠表示，在中國實施鎮壓後，英國引入數以萬計的香港市民，因此將持續「奮起對抗中國侵犯」，對抗破壞50年不變保證的行為。

75歲的黎智英是英國公民，被控串謀勾結外國或境外勢力危害國家安全，以及發佈煽動刊物等罪，早前獲香港法院批准聘請英國御用大律師Tim Owen為其辯護，結果觸發中國全國人大常委會釋法，裁定不具有香港全面執業資格的海外律師，應取得特首發出的證明書，才能為涉危害國安罪案件辯護。

黎智英案暫定今年9月開審，其律師團隊日前要求與英國首相辛偉誠「緊急會面」，商討黎智英獲釋的潛在方案。

辛偉誠辦公室發言人指出，英國明確表示香港當局必須停止針對包括黎智英在內的泛民主派聲音。

港府星期二深夜發聲明，強烈反對外國政府干預黎智英案，是企圖破壞香港法治和干預香港司法獨立審判權。

中國外交部駐港特派員公署11日發聲明，批評英國發表干預香港事務的言論，公然為反中亂港分子撐腰打氣，赤裸裸破壞香港法治和司法獨立，違反國際法原則和國際關係基本準則。

中國駐英國使館發言人11日就英國涉港錯誤言論答記者問時說，英方上述作法干涉中國內政，破壞香港法治，中方堅決反對。中方依法充分保障香港居民各項權利和自由。同時，香港是法治社會，任何違法犯罪行為都應受到法律應有制裁。任何人無論是什麼身份背景，都沒有淩駕於法律之上的特權。

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