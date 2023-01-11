黎智英案｜外交部駐港公署斥英方為嫌犯撐腰是非不分

外交部駐港特派員公署發言人指，針對媒體報道英方外交部門官員會見黎智英所謂國際律師團隊，並發表干預香港事務言論，是干預香港法治，斥英方是非不分為嫌疑犯提供支持，是毫無底線的雙重標準鬧劇。



公署在網站以「正告英方即停止干預香港法治的倒行逆施」為題作回應，指本港律政司依法檢控，法院對黎智英依法審判是天經地義、正當正義，不容任何外部勢力指手劃腳。發言人指英方一邊將法治掛在嘴邊，一邊卻借案件大肆破壞香港法治和司法獨立，是非不分為嫌疑犯提供支持，是毫無底線的雙重標準鬧劇。

發言人重申，《基本法》和《香港國安法》明確保障溯人依法享有的權利和自由，包括言論和新聞自由，但權利和自由不是違法犯罪的「擋箭牌」，也不是破壞國家安全的「護身符」，任何人也沒有凌駕法律之上的特權。英方一些干預勢力與反中亂港分子內外勾結、狼狽為奸，破壞香港繁榮穩定、干預香港事務和中國內政的險惡用心不打自招，政治圖謀注定失敗。敦促英方立即停止干預香港法治的一切殖民夢囈和倒行逆施。

發言人又斥英方，無理污衊香港特區依法施政，公然為反中亂港分子撐腰打氣，赤裸裸破壞香港法治和司法獨立，違反國際法原則和國際關係基本準則，對此表示強烈不滿和堅決反對。