菲最高法院：菲律賓越南中國南海勘探油氣協議違憲

菲律賓最高法院裁定，菲律賓、越南與中國於2005年簽署的在南海聯合勘探海底油氣的協議違反憲法。這對總統小馬可斯（Ferdinand Marcos Jr.，綽號：Bongbong）與中國重啟合作談判的計劃是一記重擊。



菲律賓最高法院1月10日裁定，菲、中、越三國國家石油公司在18年前簽署的這份協議，因為准許外商獨資企業參與開發菲律賓天然資源而違反憲法。這個協議在菲律賓前總統阿羅約（Gloria Macapagal Arroyo）任內簽署，已在2008年失效。

菲律賓石油和天然氣鑽井運營商的股價近月因菲中兩國重新探討在南海海域合作而節節攀升，最高法院的判決則當頭澆了盆冷水。

據彭博社報道，多家菲律賓相關企業的股價11日應聲下挫，跌幅介於1.1％至12％。

中國外交部發言人汪文斌11日在例行記者會上答詢時指出，三國國家石油公司2005年簽署的協議是三方共同落實《南海各方行為宣言》的重要舉措，也是南海當事國之間海上合作的有益嘗試。

汪文斌說，中方始終致力於同包括菲律賓在內的南海當事國，通過對話協商，妥善處理涉海分歧，積極探索包括共同開發在內的海上務實合作。

菲律賓最高法院宣判前一個星期，小馬可斯剛在北京與中國國家主席習近平會晤，雙方還同意重啟南海油氣開發談判。

菲律賓前議員卡西諾（Teodoro Casino）要求法院就協議做出裁決，他發推文說：「這是給小馬可斯先生的一記警告，切勿操弄保留天然資源給菲律賓人開發的憲法條款。」

本文獲聯合早報授權轉載。

