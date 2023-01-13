英國罷工潮：超過7萬名大學教職員2月起罷工

英國罷工潮持續，當地大學學院工會（University and College Union）1月12日宣布，全國150間大學合共超過7萬名教職員會在2至3月期間罷工18天。



天空新聞（Sky News）報道，UCU稱罷工是為了爭取改善薪酬、職場環境及退休金，他們要求加薪幅度比大學及學院僱主協會（Universities and Colleges Employers Association, UCEA）提出的4至5%為高。

UCU由大學學者、圖書館員工及其他職工組成，今次的罷工日期會於下周公布，工會指，根據資方的削減方案，工會成員平均損失超過三分一的未來退休收入，UCU秘書長格雷迪（Jo Grady）呼籲資方盡快提出協議，否則全國大學運作在春季將面臨嚴重受阻。

英國的大學在2022至2023學年曾受到講師工潮影響，UCU會員在去年11月發起三天工業行動，是當地專上教育職工有史以來最大規模的罷工，大約250萬名學生受影響。

另外全國校長協會和女教師工會（NASUWT）同日較早時亦投票表決是否罷工，雖然有9成投票的教職員支持罷工，惟總投票人數未達過半數的法定要求。