比亞迪擬越南北部開零件廠　涉近20億元

路透社1月13日引述3名知情人士獨家報道，比亞迪（1211）計劃在越南北部建設汽車零部件工廠，投資額或超2.5億美元（約19.5億港元）。廠房選址的討論正在進行中。



公司2022年9月宣布，2024年起在泰國建設一個年產能為150,000輛汽車的電動汽車裝配廠。

一位消息人士稱，越南的新廠房將向將在泰國建造的裝配廠出口零部件。

比亞迪拒就報道評論。

報道稱，此舉可讓公司減少對中國資源的依賴，以及作為比亞迪全球擴充的努力的一部份，加大其在東南亞的供應鏈。

一名消息人士稱，比亞迪在越廠房的投資或逾2.5億美元。這麼做將擴大母公司比亞迪在越南的業務，其電子部門在越南生產太陽能電池板。

目前尚不清楚比亞迪將在越南生產哪些零部件，以及是否包括電池或電池組。

比亞迪此舉突顯一個更廣泛趨勢：製造商在中美貿易緊張局勢，以及中國此前就新型冠狀病毒感染（COVID-19，前稱新型冠狀病毒肺炎）「封關」影響生產的情況下，減少其在中國的敞口。

這家總部位於西安的汽車製造商2022年在中國的電動汽車銷量超過競爭對手特斯拉（Tesla）公司逾二比一，一直在亞洲其他地方擴張，包括新加坡和日本以及歐洲。