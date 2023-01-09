傳Tesla維權事件主謀為比亞迪員工　當事人：個人行為與公司無關

上周五（6日）Tesla國產車型大幅降價，甚至創下Tesla車價歷史新低，引發一批剛提車的車主不滿。其中，四川成都太古里就爆發了Tesla進入中國以來最激烈的維權，眾車主聚集在店內高喊「退錢」。

然而最近網絡卻流傳出「比亞迪員工是策劃Tesla車主維權事件的主角」，引發熱議。

當事人比亞迪員工通過微博解釋稱，「Tesla車主為本人老婆，作為車主家屬，我為家庭權益維權，是個人行為，與供職公司無關。」



除四川外，Tesla降價亦在西安引發車主維權。但近日網絡流傳大量信息表示，在部分Tesla車主不理智的背後，似有「高人」推波助瀾，事件是有組織、有策劃的「黑公關」。而這位「高人」被曝是現任比亞迪西安分部項目經理的王興廣。

網傳其組織Tesla車主進行「維權會議」，並如「帶頭大哥」一般，不僅做PPT指導，還安排時間地點帶領眾車主前往Tesla展廳討要說法。然而在被人認出是比亞迪員工後，卻灰溜溜跑路。

昨晚（8日）微博名為「Mr_興廣」的帳號承認，其就是事件當事人王興廣。他解釋，11月入職比亞迪西安規劃院，「為家庭權益維權，是個人行為，與供職公司無關，不存在詆譭、黑化Tesla的情況。」目前已報警處理，並對相關不實信息進行舉報；要求網民盡快刪除詆譭個人及比亞迪的信息，「相信法律會還我一個清白！」

當事人比亞迪員工在微博闢謠稱，個人行為與公司無關。

事件在網絡發酵，有網民調侃「在比亞迪上班是工作，買Tesla是生活。」但有網民為其解釋，入職比亞迪前購買Tesla也並無問題。

網民睇法▼



「比亞迪員工就不能是Tesla車主麼，如果是Tesla車主那麼維權有什麼不可以呢，一群跪久了站不起來的人。」

「比亞迪這個企業文化，做再大了也沒人尊重。」

「維權車主怕被告，準備引戰到比亞迪？」

「真實商戰」

「一下子得罪了兩個公司，真不錯。」

「感覺有人想要通過Tesla降價攪混水，搞臭中國消費者形象」

「這人是比亞迪黑嗎？在比亞迪任職開Tesla？」

