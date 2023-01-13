俄軍宣布拿下索列達爾　烏克蘭總統否認

俄羅斯僱傭兵組織瓦格納集團（（Wagner Group，被指是俄羅斯準軍事組織）創始人普里戈津星期四（1月12日）宣布，「解放」烏克蘭東部城鎮索列達爾。



普里戈津說：「我再次確認，索列達爾的領土已從烏軍手中完全解放，並被清掃乾淨。平民已撤出。俄軍已消滅了500名不願投降的烏克蘭軍人。」

俄總統新聞秘書佩斯科夫12日在記者會上表揚俄軍拿下索列達爾（Soledar），他說：「這是奮不顧身的英勇行為」。俄羅斯國防部11日發佈消息稱，俄軍控制了索列達爾的外圍定居點，同時還在北部和南部對索列達爾實施封鎖。

不過，烏克蘭並不承認索列達爾失守。11日晚間，烏總統澤連斯基發表視像講話稱，索列達爾的戰鬥仍在繼續，頓涅茨克方向的戰鬥仍在繼續。現在俄羅斯及其宣傳者在散佈「關於佔領索列達爾的謠言」。

他說：「目前，索列達爾幾乎被俄軍完全摧毀，當地的戰鬥仍在繼續。我們正在加強當地防禦，我們的潛力正在增長。西方提供的坦克將把我們的作戰潛力提高到新水平。」

據烏通社報道，澤連斯基12日就前線局勢召開最高統帥部會議，指示迅速向頓涅茨克地區巴赫穆特和索列達爾方向的烏軍提供一切所需。

與會者詳細討論了巴赫穆特和索列達爾的前線情況，澤連斯基聽取了報告，並強調必須「迅速、不間斷地提供一切必要的物資和彈藥，滿足該方向上部隊的需求」。

澤連斯基在12日發佈的視像講話中稱索列達爾和巴赫穆特是「頭號問題」，已就應對方式、增援、即將採取的行動等問題進行研究。

烏克蘭總統顧問波多利亞克11日告訴法新社，如果獲得更多西方武器，特別是遠程導彈和重型坦克，烏克蘭將能夠在2023年贏得戰爭，否則，戰爭將持續「幾十年。他談到目前索列達爾正在發生「最血腥的」戰鬥，並說「只有射程超過100公里的導彈才能讓我們顯著加速解除對我們領土的佔領」。