多國現雞蛋荒　美國蛋價升逾倍　超市推限購

美媒1月12日報道，美國受禽流感爆發及成本上升影響，部份地區雞蛋供應陷入短缺、價格高企，多間超市推出雞蛋限購措施，部份居民更自行購買雞隻產蛋。除了美國外，英國、新西蘭也出現蛋荒。



《紐約時報》12日引述美國勞工統計局數據指，2022年1月，當地一打A級大雞蛋的平均價格為1.39美元，11月則升至3.59美元。雞蛋價格上升亦連帶推高採用雞蛋的食物售價。

美國農業部表示，自2022年2月禽流感爆發以來，已撲殺逾4,400萬隻受感染或有暴露風險的產蛋雞，令美國國內雞蛋供應平均每月減少約7.5%。

American Egg Board總裁梅茨（Emily Metz）11日表示，燃料、飼料及包裝成本增加亦導致雞蛋稀缺及價格上漲，雖禽流感佔了當中一定原因，但並非影響目前價格的最大因素。

英國新西蘭同現蛋荒

英媒12日報道，由於能源成本急升及勞動力短缺，英國面臨蛋荒，多家超市限制每人只能購買兩排雞蛋。全國農民聯盟（National Farmers' Union）已去信政府，呼籲政府支持當地食品生產，確保本地食品供應。

《衛報》10日報道，因政府下令禁止用層架式雞籠養雞，新西蘭全國陷入雞蛋短缺，超市亦推出採購限制。當地蛋商表示，他們尚有數十萬隻雞未能滿足市場需求，或須數月才能解決當前困境。