美國UFO目擊報告366宗　約半數無法解釋

美國國家情報總監辦公室（Office of Director of National Intelligence，ODNI）在12日發布的最新報告中指出，近19年來，當局一共接獲510宗「UFO（不明飛行物體）舉報」，儘管部份不明飛行物經查明後，確定是無人機或氣球，但仍有數百起舉報至今無法解釋。美國五角大廈則擔憂，這些所謂的「UFO」可能是來自敵國的未知間諜，例如無人偵察機。



根據《衛報》報道，直接受到美國總統指揮與管理的情報體系國家情報總監辦公室12日向國會繳交了2022年的年度報告。

當局自2021年3月以來接獲366宗目擊報告，其中約半數無法解釋。結合2021年首份報告的144份目擊個案，迄今為止「不明異常現象」（unidentified anomalous phenomena）報告總數達到510份（2004年至今的總數）。

366個報告中，26宗初步被描述為無人機，163宗是氣球狀物體，6起是空中雜波（aerial clutter）。剩下171宗無法解釋，其中一些表現出「不尋常的飛行特性或性能，需要進一步分析」。

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大多數的目擊通報是來自海軍與空軍飛行員，經調查後確定，其中有近200個是氣球、無人機、鳥類、塑膠袋或是一些空中干擾訊號。

根據DNI提交給國會的非機密版本報告，剩餘的數百起舉報至今仍未能釐清結果。五角大廈則擔憂，這些UFO通報很有可能會是其他國家的無人偵察機，並且擁有美國所不知道的新戰略技術。

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報告指出，部份未經釐清的不明飛行物有一些非比尋常的飛行特徵與性能，還需要進一步的分析。

報告也指出，儘管許多報告尚未被釐清，但也有可能是因為天氣現象、感應器故障或是人類錯誤的分析，且大多數缺乏詳細數據分析。

【本文獲「ETtoday」授權轉載。】