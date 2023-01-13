俄羅斯稱拿下索列達爾　可切斷烏軍補給路線　烏克蘭否認失守

俄羅斯與烏克蘭的戰爭自2022年2月底開始至今，俄國防部2023年1月13日宣告，已完全攻佔烏東城鎮索列達爾（Soledar），並指此可以切斷烏克蘭部隊的補給路線。烏克蘭否認索列達爾失守，指戰鬥仍然繼續。



美媒指，若俄方說法屬實，這會是俄軍在數個月來首次取得重要的勝利。

據俄羅斯衛星通訊社指，俄國防部13日表示，空降部隊完成秘密行動，襲擊烏克蘭陣地，佔領了高地，從南北方向封鎖城市，在12日晚上完成「解放」索列達爾的工作。

可切斷對巴赫穆特補給路線

俄軍稱，在過去3個晝夜，於索列達爾地區消滅700多名烏克蘭軍人。

俄方又表示，控制索列達爾對在頓涅茨克地區的進攻行動具有重要意義，可以切斷烏軍在巴赫穆特（Bakhmut，另一烏東城鎮）的補給路線，以封鎖並包圍烏克蘭餘下部隊。

俄烏雙方目前也在巴赫穆特激戰。

俄烏雙方在烏東巴赫穆特激戰，圖為烏軍2023年1月12日發放在巴赫穆特的照片（Reuters）

烏軍：仍在戰鬥

烏軍13日則指俄羅斯的聲明虛假，否認索列達爾失守，稱戰鬥仍在進行中。

據烏通社報道，澤連斯基12日就前線局勢召開最高統帥部會議，指示迅速向頓涅茨克地區巴赫穆特和索列達爾方向的烏軍提供一切所需。

澤連斯基：圖為2022年12月31日，烏克蘭總統澤連斯基對國民發表演說。（Reuters）

與會者詳細討論了巴赫穆特和索列達爾的前線情況，澤連斯基聽取了報告，並強調必須「迅速、不間斷地提供一切必要的物資和彈藥，滿足該方向上部隊的需求」。

澤連斯基在12日發布的視像講話中稱索列達爾和巴赫穆特是「頭號問題」，已就應對方式、增援、即將採取的行動等問題進行研究。