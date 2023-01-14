美國稱輝瑞二價疫苗可能與老年人中風有關

根據美國衛生當局對一些初步資料的分析，美國製藥商輝瑞公司和德國合作夥伴BioNTech最新的新冠二價疫苗，或許與老年人的一種腦中風有關聯。



美國衛生官員1月13日表示，根據美國疾病控制與預防中心（CDC）大量疫苗安全資料庫之一的初步資料，與22至44歲群組相比，65歲及以上的人在接種輝瑞/BioNTech二價疫苗21天後，較可能出現缺血性中風。

路透社報導，缺血性中風（Ischemic stroke）也稱腦缺血，是由於向腦部供血的動脈阻塞引起。

不過，美國衛生當局說，有關輝瑞二價疫苗的安全問題還需要進行更多調查，數據不代表真正的臨床風險。

輝瑞和BioNTech發表聲明說，他們已獲悉少數65歲及以上者在接種二價疫苗後發生缺血性中風的報告。輝瑞稱不論論是輝瑞、BioNTech、美國CDC或美國食品與藥物管理局（FDA），都沒有在美國和全球的大量監測系統中觀察到類似情況；而且並沒有證據得出缺血性中風與使用二價疫苗有關的結論。

莫德納的新冠二價疫苗尚未發現這方面的安全問題，美國CDC和FDA繼續建議所有年齡在六個月及以上者，接種最新版的新冠疫苗。

本文獲《聯合早報》授權轉載

