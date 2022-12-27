通關內地｜內地人來港私人市場打復必泰二價疫苗　每針料逾$1400

內地與香港通關在即，內地復星醫藥旗下的復星健康今午亦公布，應用程式上線上平台開通登記赴港接種復必泰二價疫苗意向。翻查香港接種疫苗政策，復必泰二價疫苗和兒童及幼兒配方疫苗現時仍優先免費提供予香港居民接種，故相信其登記平台是預約在私人市場接種疫苗。



據了解，現時復星醫藥已接觸多間大型醫療機構，了解其對購入復必泰二價疫苗的意向。康健國際醫療集團營運總監梁國齡表示，一直有與復星醫藥聯絡，亦曾收到有內地人查詢來港接種疫苗。他指暫時仍未知疫苗實際價錢及供應量，但承認機構有興趣買入疫苗，「如果佢哋想打針，我地樂意款待。」他指根據澳門經驗，估計每針收費逾1,400元。



三類訪客可免費打疫苗 復必泰二價限港人免費打

內地與香港通關在即，近日在小紅書、微博等社交網站，都有不少市民分享來港打復必泰的經過，亦有人提供來港打疫苗策略，教內地市民持港澳通行證來港免費接種疫苗。

翻查香港接種疫苗政策，在政府疫苗接種計劃下，非港人包括雙程證、難民及逗留在港至少21日的訪客，可免費接種復必泰原始病毒株疫苗。至於復必泰二價疫苗和兒童及幼兒配方疫苗，則優先免費提供予香港居民接種。

復必泰和科興疫苗已正式註冊 藥廠可供應私人市場

不過，由於復必泰和科興克爾來福疫苗在香港近日已根據《藥劑業及毒藥規例》獲正式註冊，故兩間藥物製造商正積極爭取盡快向私營市場供應有關疫苗。復星醫藥亦在應用程式上線上平台開通赴港復必泰二價疫苗的接種意向登記，用戶預約成功後可在兩地正式恢復通關後前往香港自費接種復必泰二價疫苗。

有內地居民今日在復星健康線上平台登記來港打復必泰二價疫苗，但原來只是登記意向，要等待通知詳情，沒有接種地點及價目等資料。

復星醫藥聯絡多間大型醫療機構查詢接種意向

據了解，現時復星醫藥已接觸多間大型醫療機構，了解其對購入復必泰二價疫苗的意向。

康健國際醫療集團營運總監梁國齡表示，一直有與復星醫藥聯絡，據其了解，復星正統籌不同事務促成內地人可來港打針，「如果見到內地果邊反應好就會同我地講。」他亦曾收到有內地人查詢來港接種疫苗，但人數未去到很大規模。

梁國齡又指，暫時仍未知疫苗實際價錢及供應量，雖然據澳門的經驗，收費約為1,400至1,600元一針，不過由於澳門與香港人手及租金的成本不同，故相關價錢或會再調整。他承認機構有興趣買入疫苗，「我地唔認護照，只認人。如果內地同胞想打針，我地樂意款待。」被問到以其所知多不多醫療機構有興趣購入疫苗，他則指，估計較大型的醫療單位會更有興趣，因始終復必泰疫苗稀釋後要在一定時間接種，如只有少數人來機構打針，或會造成浪費。