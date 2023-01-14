日媒：岸信夫將辭任眾議員　長子參加補選

出身日本政治世家，曾任外務副大臣及防衛大臣政務官的岸信夫辭去眾議員職務的心意已決。他代表的選區，以及其已故胞兄安倍晉三在生時代表選區有可能在4月下旬一同舉行補選。



日媒《中國新聞》網絡版14日稱，多名知情人士透露，岸信夫2022年底以來健康狀態不佳為由，與周圍的人商量他是否應辭去眾議員職務。他與執政黨自民黨山口縣聯合會的幹部協商後，最快2月上旬會向眾議院議長細田博之遞交辭職信。

岸信夫在自民黨山口縣聯合會擔任主席。

岸信夫2022年12月11日已稱，無意參與下屆眾議院選舉，將退出政壇，並交由現年31歲的長子岸信千世接班。

日媒11日引述消息人士稱，岸信夫以年邁及擔心健康情況為由，決定將工作移交長子岸信千世，不會出選下屆眾議院選舉，但當時未有透露確切引退日期。

岸信夫為日本已故前首相安倍晉三胞弟，因過繼舅父岸信和而改姓。他2004年首次當選參議院議員，2012年改選眾議院並當選至今，現為國家安全首相輔佐官，在黨內屬安倍派。

安倍在世時代表的選區是山口4區，最快4月下旬舉行補選。岸信夫代表的選區是山口2區，很可能該區的眾議員補選會同時進行。