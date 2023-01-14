習近平與越共中央總書記阮富仲互致新春賀信

2022年1月25日，在中越兩國傳統佳節——春節來臨之際，中共中央總書記、國家主席習近平與越共中央總書記阮富仲互致新春賀信。



習近平在賀信中表示，剛剛過去的2021年是中越兩黨兩國各自發展進程中極不平凡的一年。中國共產黨隆重慶祝百年華誕，中國開啟了全面建設社會主義現代化國家新征程，中國人民正昂首闊步行進在實現中華民族偉大復興道路上。越南共產黨勝利召開十三大，正帶領越南人民貫徹落實十三大決議精神，朝着越共十三大確定的發展目標邁進。

習近平強調，中越是山水相連的社會主義鄰邦，是具有戰略意義的命運共同體。當前，百年變局和世紀疫情交織疊加，世界進入動盪變革期，中越雙方的共同利益更加廣泛。中越兩黨都堅持以人民為中心，不斷深化中越友好合作，統籌推進經濟社會發展和疫情防控，推動兩國改革開放和革新事業不斷取得新成就，展現出社會主義制度的優越性和生機活力。

習近平指出，展望2022年，願同阮富仲總書記同志保持密切溝通，為中越關係不斷向好發展把舵引航。希望雙方秉持好鄰居、好朋友、好同志、好夥伴「四好」精神，鞏固傳統友誼，增進政治互信，深化務實合作，妥善管控分歧，攜手應對挑戰，推動中越關係取得新成果，推動區域合作邁上新高度，推動構建人類命運共同體。

阮富仲在賀信中高度評價過去一年在以習近平同志為核心的中共中央領導下成功舉辦慶祝建黨100周年系列活動、勝利召開中共十九屆六中全會、推進實施「十四五」規劃等具有歷史意義的重大事件，表示過去一段時間他同總書記同志達成重要共識，為推動越中兩黨兩國關係持續健康穩定發展發揮了重要戰略引領作用。在國際和地區格局深刻演變、兩國社會主義建設事業進入新發展階段的背景下，他願同總書記同志一道，繼續關心並指導雙方各層級、各部門、各地方貫徹落實好高層共識，增進政治互信，加強各領域務實合作特別是抗疫和經貿投資合作，加強民間交往，為推動越中睦鄰友好和全面戰略合作夥伴關係邁上更高水平注入新的動力。

習近平和阮富仲並共同祝願兩國繁榮昌盛、人民幸福安康。