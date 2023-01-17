阮春福辭職｜美學者：越南正失去政治穩定　料農曆新年後現拘捕潮

撰文：房伊媚
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越南官媒1月17日稱，越南國家主席阮春福（Nguyễn Xuân Phúc）辭職，他為多位官員違規的情況負起政治責任。美國學者17日在日媒撰文指，越南正失去其政治穩定、有稱職領導人的國家吸引力。文章稱，預料在農曆新年假期後，越南會出現新一波具政治目的反貪調查及拘捕潮。

越南國會1月初罷免兩名副總理范平明和武德儋的職務，兩人被指因涉及新型冠狀病毒感染（COVID-19，前稱新型冠狀病毒肺炎）疫情期間的官商勾結案而下台。全國有包括2名副總理、3名部長在內的多位官員違規，阮春福對此負責任。

美國國家戰爭學院（National War College，暫譯）戰略安全教授阿布扎（Zachary Abuza）17日在《日經亞洲》發表文章。他在文中稱，越南的肅清部份高層官員的行動，正令一些受外國投資者青睞的技術官僚下台，而且越南正失去其政治穩定、有稱職領導人的國家吸引力。

他認為越南政府的行動涉及其他政治因素。內文提及曾捲入貪污醜聞的越南公安部長蘇林（Tô Lâm）看來將接替阮春福成為國家主席。若蘇林成為國家主席，將令他能保持對公安部的控制，讓他有機會直接調查政治和經濟對手。

文章稱，預料在1月的農曆新年假期後，越南會出現新一波具政治目的反貪調查以及拘捕潮。內文指，房地產行業可能是政府政治行動的其中一個重點關注領域。

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