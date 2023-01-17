越南國家主席阮春福辭職　官媒：為轄下官員違規負責

越南官媒越通社1月17日報道，越南國家主席阮春福（Nguyễn Xuân Phúc）辭職。報道談到在越南多位官員出現違規的情況下，他負起政治責任。



報道指，在17日的黨會議上，阮春福提出不再擔任職務，辭去工作。

在此之前的1月初，越南國會罷免兩名副總理范平明和武德儋的職務，兩人被指因涉及疫情期間的官商勾結案而下台。

圖為越南國家主席阮春福2020年10月訪問日本（Reuters）

越通社的最新報道談到阮春福是黨和國家的重要領導人，他在領導、指導和抗疫方面作出巨大努力，取得重要成果，但是在包括2名副總理、3名部長在內的多位官員違規、帶來非常嚴重後果的情況下，他負起政治責任。在事件中，2名副總理辭職，2名部長和多名官員被刑事處理。

報道指，阮春福深知自己對黨和人民的責任，提出辭去工作、退休的申請。

疫情期間的政治風暴

越南在疫情期間爆出政治風暴，包括2021年底，越南公安部調查越亞科技公司（Viet A）抬高新冠試劑盒價格案時，爆出多名政府高官疑牽涉其中，此外，公民部也查出多名官員借籌劃救援包機接回滯留海外的公民，疑從中受賄。

阮春福出生於1954年7月20日，1982年5月12日加入越南共產黨（越共），曾任第11至13屆越共中央政治局委員。他2011年至2016年擔任越南政府副總理，2016年當選總理。2021年起擔任越南國家主席。