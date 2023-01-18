蔥頭可比黃金？　為何菲律賓今天的洋蔥比肉還貴

在菲律賓的今天，一公斤洋蔥的價格隨時比一公斤的肉還要貴。通貨膨脹與氣候變化夾擊讓洋蔥價格飆升至不可思義的地步，造成人民生活不便，也令人傻眼。



洋蔥是菲律賓的主食，不論是哪一款菜式，都需要用到洋蔥調味。然而今天在菲律賓洋蔥的價格隨時比肉貴：1公斤的洋蔥可以賣接近11美元，而全球平均價格也不過是1美元多一點。相對的，在菲律賓被搗碎的豬肉現時只賣5美元多一點，一隻雞在也只賣4美元左右。

通貨膨脹推高了整體物價，氣候變化造成農作物失收，更進一步推高糧食價格。菲律賓一個家庭每天可消耗快兩公斤的洋蔥，令全國陷入洋蔥短缺的問題。

圖為2016年7月，菲律賓有菜市員在整理大量的洋蔥。（Reuters）

世界銀行東亞及太平洋地區事務高级助理蒙特馬約爾（Marilene Montemayor）表示，幾乎每道菲律賓菜都有洋蔥：「沒有洋蔥，怎可能品嘗到美食？」她表示自2022年冬季開始，她家人就一直抱怨洋蔥價格問題，洋蔥幾乎成為了黃金。

在1月初，菲律賓農業部宣布批准進口2.1萬噸洋蔥的計劃，以解決全國洋蔥不足。首批的黃洋蔥和紅洋蔥預料在1月27日前到達，希望能解決「燃眉之急」。

在馬里拉的ING銀行高級經濟學家Nicholas Mapa表示，洋蔥格價昂貴只是消費者面臨一連串食物短缺的最新情況。菲律賓近月先後缺魚和糖，現在是洋蔥，接下來的可能是雞和雞蛋。隨着飼料成本上升及禽流感隨時來襲，人們已開始擔憂雞蛋恐怕會成為下一個吃不起的黃金。