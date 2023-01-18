特朗普競逐2024總統大選月底開跑　首站南卡羅來納州

美國前總統特朗普（Donald Trump）競選2024總統大選，本月底開跑。



路透社報道，特朗普競選團隊星期二（1月17日）宣布，特朗普將於1月28日到南卡羅來納州（South Carolina）出席一個公開活動。這將是特朗普去年11月宣布再次競選總統後的首個公開行程。

根據特朗普團隊聲明，南卡羅來納州參議員格雷厄姆（Lindsey Graham）和州長麥克馬斯特（Henry McMaster）將在哥倫比亞市的南卡羅來納州議會大樓，與特朗普一起推介他的競選團隊。格雷厄姆是最忠於特朗普的共和黨國會代表之一。

在美國總統選舉年，南卡羅來納州是第一批舉行總統初選提名的州屬之一，南卡羅來納州帶動選舉風向的影響力不容小覷。

圖為2021年6月5日，美國前總統特朗普在美國北卡羅來納州舉行的北卡羅來納州共和黨大會晚宴上發表講話後，以握拳回應在場人士掌聲。（Reuters）

在2016年的黨內初選，特朗普贏得艾奧瓦州和新罕布什爾州之後，就拿下南卡羅來納州，就此鞏固了他作為共和黨總統參選人的地位。

民主黨籍總統拜登2020年在首兩場初選提名中表現不佳，第三站拿下南卡羅來納州後就逆轉選情。

在拜登的支持下，民主黨最近調整策略，讓南卡羅來納州取代艾奧瓦州（Iowa）作為2024年黨內初選第一站，其中一個原因是民主黨領袖認為艾奧瓦州以白人佔大多數，無法反映全體選民情況。

本文獲《聯合早報》授權轉載

