特朗普競逐2024總統大選月底開跑 首站南卡羅來納州
撰文：聯合早報
出版：更新：
美國前總統特朗普（Donald Trump）競選2024總統大選，本月底開跑。
路透社報道，特朗普競選團隊星期二（1月17日）宣布，特朗普將於1月28日到南卡羅來納州（South Carolina）出席一個公開活動。這將是特朗普去年11月宣布再次競選總統後的首個公開行程。
根據特朗普團隊聲明，南卡羅來納州參議員格雷厄姆（Lindsey Graham）和州長麥克馬斯特（Henry McMaster）將在哥倫比亞市的南卡羅來納州議會大樓，與特朗普一起推介他的競選團隊。格雷厄姆是最忠於特朗普的共和黨國會代表之一。
在美國總統選舉年，南卡羅來納州是第一批舉行總統初選提名的州屬之一，南卡羅來納州帶動選舉風向的影響力不容小覷。
在2016年的黨內初選，特朗普贏得艾奧瓦州和新罕布什爾州之後，就拿下南卡羅來納州，就此鞏固了他作為共和黨總統參選人的地位。
民主黨籍總統拜登2020年在首兩場初選提名中表現不佳，第三站拿下南卡羅來納州後就逆轉選情。
在拜登的支持下，民主黨最近調整策略，讓南卡羅來納州取代艾奧瓦州（Iowa）作為2024年黨內初選第一站，其中一個原因是民主黨領袖認為艾奧瓦州以白人佔大多數，無法反映全體選民情況。
本文獲《聯合早報》授權轉載