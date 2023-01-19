朝鮮最高人民會議閉幕　金正恩缺席

朝鮮最高人民會議1月17日至18日舉行，國務委員會委員長金正恩未出席會議。



韓聯社1月19日引述朝中社報道，朝鮮第14屆最高人民會議第8次會議在平壤萬壽台議事堂舉行。

朝鮮最高人民會議常任委員會委員長崔龍海為會議致開幕詞。會議討論了內閣2022年和2023年的任務和預算、中央檢察所工作情況、人事任免等問題，並通過了《平壤文化語保護法》。

最高人民會議常任委員會副委員長康潤石就《平壤文化語保護法》做報告時說，保護並積極使用平壤文化語符合社會主義民族文化發展規律，並強調在語言生活中貫徹「主體思想」的重要性。

據分析，朝鮮這次通過《平壤文化語保護法》旨在用法律管控居民使用韓國式語調和稱呼等，進一步加強對外部文化流入的控制。在持續面臨經濟困難的情況下，朝鮮近期不斷在經濟和社會各領域制定和執行相關法律，全力管控民眾，樹立「社會綱紀」，檢察機關的職能和作用也有所加強。

此外，會議進行朝鮮2022年度的預算決算並編制了2023年度預算。報告稱，今年的支出同比增加1.7%，經濟領域預算增加1.2%。國防費用預算佔總體的15.9%，同比持平。

另外，這次會議還任命現任朝鮮職業總同盟中央委員會委員長朴仁哲為最高人民會議議長，任命朝鮮祖國統一民主主義戰線中央委員會書記局局長兼議長孟京日為副議長。

值得一提的是，孟京日是在以2018年平昌冬奧會為契機改善韓朝關係方面起到主導作用的朝方對韓統戰核心人物。據悉，他曾在平昌冬奧期間與美國中央情報局（CIA）韓國任務中心主管安德魯·金促成美國國務卿蓬佩奧與朝鮮勞動黨統一戰線部部長金英哲之間的會談。