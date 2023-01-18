又失言？尹錫悅稱阿聯酋敵人是伊朗　韓外交部「這樣」回應

韓國總統尹錫悅稱阿聯酋的敵人是伊朗後，外交部1月17日表示，此番言論與韓伊關係無關，希望有關各方不要作過多解讀。



根據韓聯社和《東亞日報》，韓國外交部17日就尹錫悅涉伊朗發言稱，有關言論旨在勉勵韓軍全力以赴執行在阿任務，而韓國與伊朗1962年建交以來長期保持着友好合作關係，韓政府持續發展韓伊關係的決心堅定不移。

尹錫悅說了什麼？

尹錫悅14日至17日對阿聯酋展開國事訪問期間，15日前往探望、慰問韓軍駐阿聯酋兄弟部隊（Akh Unit）時稱：「阿聯酋是我們的兄弟國家，阿聯酋的安全乃是我們的安全。阿聯酋之敵，即對阿方構成最大威脅的國家是伊朗，而韓國之敵是朝鮮。」

尹錫悅還說：「我們的兄弟國家阿聯酋的安全就是我們的安全。」「各位奉國家之命來到的這裏，不是別人的國度阿聯酋，而正是妳們的祖國。」

↓尹錫悅訪問阿聯酋↓

伊朗斥多事

此言激怒伊朗。伊朗國營伊朗伊斯蘭共和國通訊社（IRNA）引述外交部發言人卡納尼（Nasser Kanaani）16日稱，伊朗正評估尹錫悅最新、多管閒事的言論。

卡納尼稱，這一言論表明尹錫悅完全不了解伊朗歷史、其與包括阿聯酋在內波斯灣沿岸國家的友好關係，以及伊朗在這方面正積極、迅速的發展。

尹錫悅並非首次爆疑似失言事件

這並非尹錫悅首次發表引發爭議的言論。他2022年9月出席由美國總統拜登主辦的全球基金第七次充資大會時被傳媒拍到稱美國議員是「混蛋」（韓文為새끼，發音Sae-Ggi，意思是狗崽子或狗雜種）。

↓韓國民主黨質問尹錫悅接連造成外交災難是無知抑或無知↓

伊朗與阿聯酋關係

沙特阿拉伯2016年處決著名什葉派教士尼米爾（Sheikh Nimr al-Nimr）後，伊朗示威者襲擊沙特駐伊朗大使館，兩國其後斷交。阿聯酋當時降低與伊朗外交關係層級，以示和沙特團結一致。

美國前總統特朗普（Donald Trump）2018年宣布美國退出《聯合全面行動計劃》（JCPOA，簡稱伊朗核協議）後，海灣地區緊張局勢加劇。

海灣地區及沙特阿拉伯的能源設施遭襲擊後，阿聯酋2019年開始與德黑蘭重新接觸。

沙特阿拉伯2022年採取行動改善與伊朗關係，伊朗外交官前往沙特重開駐伊斯蘭合作組織辦事處，阿聯酋同年8月21日也宣布其駐德黑蘭（Tehran）大使將恢復履職。