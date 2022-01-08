伊朗願就錯誤擊落烏航會談　韓國率先接觸談資金解凍

伊朗外交部1月7日發聲明稱該國再次向2020年墜機事件中的遇難者家屬表示慰問，願與相關國家就相關事宜舉行雙邊會談。 韓國和伊朗6日已在奧地利維也納舉行副外長會談，並確定成立工作組，就伊朗被美國制裁導致資金被凍結並需「解凍」之事討論。



聲明稱空難發生後伊朗及時交代及負上責任，並已向部份死難者家屬賠償。伊朗稱儘管某些國家企圖利用此事實現其政治目的，伊朗仍願本着誠意，在尊重國家主權及其國內法、國際義務的基礎上，按照商定的議程與相關國家舉行雙邊會談。

加拿大、英國、瑞典和烏克蘭等國組成的墜機事件「國際協調和應對小組」6日發聲明稱，因伊朗「逃避國際法律責任」，拒與小組談判，小組已放棄與伊朗就賠償問題進行談判，後續將重點依據國際法解決此事。該小組要求伊朗進行「充分賠償」，並對涉事官員追究責任。

烏克蘭國際航空公司一架波音737-800客機2020年1月8日從伊朗首都德黑蘭的霍梅尼國際機場起飛前往烏首都基輔，但起飛後不久墜毀，機上167名乘客和9名機組人員無一生還，遇難者主要是加拿大、英國、瑞典和烏克蘭公民。伊朗軍方之後發聲明稱，客機是被伊朗軍方「非故意」擊落，是「人為錯誤」所致。

伊朗革命衛隊承認用導彈擊落了烏克蘭民用客機，引發伊朗首都德黑蘭引發了反政府抗議，圖為民眾悼念遇難者。（AP）

韓國已率先與伊朗接觸。該國外交部官員7日稱，韓伊將通過外交渠道討論工作組組成的細節，外交部、財務部門、銀行等都會參與，優先探討被美國凍結在韓約70億美元伊朗資金。

韓聯社8日稱，據預測，工作組將重點討論倘《聯合全面行動計劃》（JCPOA，又稱伊朗核協議）談判達成協議，通過什麼途徑將被凍結的資金歸還伊朗，或考慮將資金用於人道主義貿易的方案。

伊朗雖受美國制裁，但可在醫藥品、醫療器械及急救車等方面進行貿易。韓國政府認為，倘恢復履步伊核協議的談判延遲，將通過人道主義貿易，為伊朗使用凍結資金給予方便。

韓駐社分析稱韓伊決定成立工作組旨在為及時轉移凍結資金提前做好準備，也可能因為伊朗一直對韓表示不滿，首爾政府以此安慰德黑蘭。