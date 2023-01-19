英國搶先提供挑戰者2　為何烏克蘭需要主戰坦克？

在2023年，當戰爭不是用無人機、就是航母飛機和導彈的今天，坦克似乎已不再是必須的武器。但烏克蘭希望歐美國家能提供坦克讓其奪回被佔領的土地。為何這個被認為已過時的傳統陸軍裝備，會成為今天俄烏戰爭的關鍵？



在經歷接近一年的戰爭後，西方國家從各種防空及導彈發射裝備，到開始提供坦克。首先是法國的AMX-10 RC輕型坦克，美國的M2布拉德戰車，但這些輕型坦克似乎並不足夠，烏克蘭還需要主戰坦克。英國已答應提供的挑戰者2（Challenger 2），與德國仍正考慮的豹2（Leopard 2），都是主戰坦克的一種。

圖為2003年4月，在伊拉克南部巡邏的英國挑戰者2主戰坦克。（Reuters）

主戰坦克（MBT）是現代坦克分類的一種，一如其名是作戰主力，擁有強大火砲與厚重裝甲。在導彈橫飛的戰場上可能顯得弱小，但在陸上部隊正面對決時會是一個強力武器，無視所有打不穿其裝甲的砲火，所向披靡。

隨着戰爭進入膠着狀態，烏克蘭不僅需要防空力量，更需要進攻能力，才能把被佔令的土地搶回來。擁有重火砲及防禦力的機動部隊顯得很重要，主戰坦克能勝任這個工作。

英國華威大學（Warwick University）戰爭研究教授金教授（Anthony King）表示，從證據所看，俄羅斯的導彈存量已逐漸減少，他們不再擁有那麼多的遠程精準火力，烏克蘭可利用坦克拉近雙方戰力差距。烏克蘭需要更多的坦克，協助其發動攻勢。

圖為12月19日，德國向斯洛伐克提供的豹2坦克。（Reuters）

對烏克蘭而言，他們不介意坦克來自哪裏，只要求有充足的數量。目前烏克蘭有冷戰時代但舊式的俄製坦克，及從俄軍手中繳獲的新式坦克，但整體數量不足。

德國的豹2坦克會是最優先的選擇，因德國把這坦克賣到了世界各地，歐洲大陸有數千架豹2坦克可供使用。且豹2使用的是柴油而非煤油，更容易獲得。不過有指德國正觀察美國的決定，若美國不願意先把自己的坦克提供給烏克蘭，德國亦未必會容許其他歐洲國家把豹2轉讓給烏克蘭使用。