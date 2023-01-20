艾力寶雲槍擊案︱Alec Baldwin被控過失殺人罪

荷里活男星艾力寶雲（Alec Baldwin）2021年10月拍攝電影《Rust》時，意外用道具槍殺死攝影師哈欽斯（Halyna Hutchins）案件，美國新墨西哥州檢察部門1月19日宣布，他和女槍械主管古鐵雷斯·里德（Hannah Gutierrez-Reed）各被控兩項過失殺人罪。



路透社報道，新墨西哥州檢察官Mary Carmack-Altwies表示，經過詳細審視證據及當地法律後，認為有足夠證據刑事起訴艾力寶雲及其他《Rust》的拍攝人員，強調無人可以凌駕法律，任何人都值得獲公義。

根據新墨西哥州法律，過失殺人罪屬第四級重罪，最高刑罰是入獄18個月及罰款5000美元。另外副導演霍爾斯（David Halls）則被控疏忽使用致命武器罪，不過他已與控方達成認罪協議。

艾力寶雲在《Rust》的片場綵排期間，其道具槍發射實彈，擊中哈欽斯及導演索薩（Joel Souza），哈欽斯其後證實不治。艾力寶雲一直否認為事件負責，稱片場內不應有實彈武器，並指工作人員向他表示涉事道具槍可以安全使用。

哈欽斯的家人發表聲明，稱支持當局起訴艾力寶雲，希望司法制度可以保障公眾，以及向違法人士問責。而艾力寶雲的律師則表明會在法院抗爭到底。