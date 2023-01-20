歐美多國同意向烏克蘭增加軍事援助　包括防空系統

負責協調軍援基輔的「烏克蘭防務聯繫小組」（Ukraine Defense Contact Group）舉行新一輪會議在即，歐美多國家1月19日宣布，再向烏克蘭提供新一輪軍事援助，以抵抗俄羅斯的侵略。



德國之聲（Deutsche Welle）報道，英國、波蘭、丹麥、愛沙尼亞、立陶宛等國家發表聲明，公布軍援烏克蘭的新內容，當中包括數百枚刺針（Stinger）防空導彈、S-60防空炮、機關槍及軍事訓練等。

英國防長華禮仕（Ben Wallace）表示，當局會再向烏克蘭提供600枚「硫磺石」（Brimstone）反坦克導彈，並為2萬名烏克蘭軍官提供訓練，指此舉對協助烏克蘭在戰場取得優勢極為重要。

波蘭向烏克蘭捐贈42架步兵戰車後，再加碼提供S-60防空炮和7萬發炮彈；丹麥則將19架法國製凱撒（Caesar）自走炮轉贈烏克蘭。至於一直不會向戰爭國家提供軍備的瑞典，就打破這個傳統，決定分三階段向烏克蘭供應武器，首相克里斯特松（Ulf Kristersson）表示，斯德哥爾摩方面會首次付運弓箭手（Archer）火炮系統，以及50架CV-90裝甲車和NLAW可攜式反坦克導彈。

美國國防部其後公布總值25億美元的新一輪對烏克蘭軍事援助，東中包括59架布雷德利（Bradley）裝步戰車、90架斯瑞特克裝甲車（ Stryker Armored Personnel Carrier）等。

另外烏克蘭的鄰國摩爾多瓦（Moldova）總統桑杜（Maia Sandu）同日在瑞士達沃斯（Davos）出席世界經濟論壇（World Economic Forum）時表示，已要求盟友協助加強防空系統。她認同烏克蘭問題是優先事項，但都希望可以獲得部分協助。

《華盛頓郵報》引述消息人士指，美國中情局（CIA）局長伯恩斯（William Burns）上周曾秘密到訪烏克蘭首都基輔（Kyiv），與總統澤連斯基（Volodymyr Zelensky）會面，闡述對俄羅斯未來軍事計劃的猜測。