法國大罷工反對延長退休年齡　馬克龍可以打贏這一仗嗎？

法國爆發大規模示威，上百萬來自各行業的員工，應工會號召發動大罷工，要求政府撤回退休改革計劃。法國總統馬克龍（Emmanuel Macron）表明改革勢在必行，目的為讓法國經濟更具競爭力。



馬克龍政府擬把官方退休年齡，從62歲提高至64歲，並把領取退休金年資從42年增加至43年。經過數個月與政黨、雇主和公會談判後，馬克龍放棄了最初退休年齡65歲的目標，但64歲依然不受歡迎。

政府已得到了中右翼的在野共和黨的支持，以確保議案可在國會取得多數。但是，議案的最大挑戰不在國會，而是在街頭。

圖為1月19日，法國巴黎，示威者與防暴警員爆發衝突。（Reuters）

民意調查顯示，有三之二至四分之三的選民不贊成這項改革。然而改革對拯救今天政府的財政狀況至關重要，若沒有任何改變，即使在最樂觀的情況下，今天法國的退休制度在2030年可讓法國蒙受每年50億歐元的赤字。

面對改革的並不只法國，在過去十年，大多數歐盟國家已接受了延遲退休的改革。這是預期壽命延長和出生率降低的必然結果，勞動力減少，退休人士增加，政府及勞動人口的負擔亦會增加。隨着人們活得更久，人們都需就自己的退休金工作更長的時間，而不是把責任丟給人口愈來愈少的年輕一代。

前總統密特朗（François Mitterrand）在1981年上台後，領導一個由社會主義、共產主義等組成的聯盟，為所有人建立「60歲退休」的偉大措施，倡導縮短工作時間、延長帶薪休假的環境。

時至今日，許多法國左翼人士仍堅持認為一個固有的工作量可以更有效率，60歲退休可以更多年輕人上位。但現實是法國的青年失業率一直高於歐元區水平。

過往法國政府對工時和退休的改革都遭遇阻礙，前總統希拉克（Jacques Chirac）經歷數周的公共部門罷工後被迫放棄退休金制度改革；其繼任者薩爾科齊（Nicolas Sarkozy）在2010年雖然成功提高退休年齡至62歲，但反對的聲音促使他失去了2012年連任的機會。

圖為1月19日，法國巴黎。全國各地爆發示威，抗議總統馬克龍計劃上調退休年齡。（Reuters）

打敗薩爾科齊的奧朗德（François Hollande）採用另一種方法，在維持退休年齡不變的情況下，上調領取退休金的年資要求，變相押後退休年齡。來到今天的馬克龍，改革仍在繼續。

目前退休金佔法國國內生產總值的15.9%，高於歐盟平均水平13.6%，德國更只有12.6%。被問道應如何增加退休資金來源，反對黨與工會堅持是提高老板們的稅收。

這對於僅次於丹麥，全歐洲第二高稅收的法國來說是不現實的。降低退休年齡要麼削減退休金，要麼增加每人分擔（從每月工資中扣除更多）。這場戰鬥關係着法國作為一個充滿活力的經濟體形象，持續吸引投資，也是一個世代間的公平問題，這是馬克龍改革必須取勝的原因之一。